James Redford, le fils de l’acteur légendaire Robert Redford et d’un cinéaste lui-même, est décédé vendredi. Son épouse, Kyle Redford, a partagé une collection de photos de famille sur Twitter, y compris des photos avec leurs deux enfants, Dylan et Lena. Redford est décédé à son domicile du comté de Marin, en Californie, à 58 ans.

“Jamie est mort aujourd’hui. Nous avons le cœur brisé”, a écrit Kyle vendredi, à côté du collage de photos. “Il a vécu une vie magnifique et percutante et a été aimé de beaucoup. Il nous manquera énormément. En tant qu’épouse de 32 ans, je suis très reconnaissant pour les deux enfants spectaculaires que nous avons élevés ensemble. Je ne sais pas ce que nous ferions” J’ai fait sans eux dans le passé [two years]. “Kyle a déclaré à The Salt Lake Tribute que son mari était décédé d’un cancer des voies biliaires dans son foie. Le cancer a été découvert en novembre 2019 et il attendait une transplantation hépatique.

Jamie est mort aujourd’hui. Nous sommes navrés. Il a vécu une vie magnifique et percutante et a été aimé par beaucoup. Il nous manquera profondément. En tant qu’épouse de 32 ans, je suis très reconnaissante pour les deux enfants spectaculaires que nous avons élevés ensemble. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans eux au cours des 2 dernières années. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04 – kyle redford (@kyleredford) 16 octobre 2020

Le Redford Center, que Redford a cofondé avec son père en 2005, a également partagé une déclaration sur Twitter lundi, qualifiant Redford de «notre inspiration et notre ami». Dans sa déclaration, la directrice générale du Redford Centre, Jill Tidman, a écrit: “En tant que cinéaste, écrivain et activiste, Jamie était intentionnel et inspirant. En tant que père, mari, frère, fils et ami pour tant de personnes – il était un fervent partisan , toujours plein d’espoir. “

Bien que Redford ait fait des films comme son père, il a tracé sa propre voie en tant que documentariste. Son premier documentaire, The Big Picture: Rethinking Dyslexia de 2012, a été inspiré par les propres luttes de Dylan contre la dyslexie au lycée. En 2013, son film Toxic Hot Seat a mis en lumière les problèmes de santé causés par les produits chimiques ignifuges dans les meubles. Cela a conduit la Californie à interdire l’utilisation des produits chimiques et les États ont adopté des bandes similaires dans tout le pays.

Les autres films de Redford incluent Paper Tigers, un film de 2013 sur un directeur d’une école secondaire de l’État de Washington qui cherchait à changer la façon dont les étudiants étaient disciplinés; La résilience, qui a examiné le lien entre la dépendance et le stress; et Happening: A Clean Energy Revolution, qui s’est concentré sur les pionniers des énergies renouvelables. Au moment de sa mort, Redford travaillait sur Where The Past Begins, un documentaire sur l’auteure du Joy Luck Club Amy Tan pour la série American Masters de PBS, a déclaré Kyle.

C’est avec une profonde tristesse que nous pleurons la perte de James Redford, notre co-fondateur, notre inspiration et notre ami. Avec Jamie est venu l’amour et la joie contagieuse. Il abordait tout ce qu’il faisait avec gentillesse et chaleur, et une ouverture qui se répandait facilement parmi les autres. (1/5) pic.twitter.com/N3hbOh0ELr – The Redford Centre (@redfordcenter) 19 octobre 2020

Redford et Kyle se sont mariés en juin 1988 après s’être rencontrés à l’Université du Colorado, où il a obtenu un diplôme en cinéma et en écriture créative. Il a également obtenu une maîtrise en littérature tout en vivant à Denver. Il a lutté contre une maladie du foie au début des années 1990 et a fondé le James Redford Institute for Transplant Awareness. Outre son père, sa femme et ses deux enfants, Redford laisse dans le deuil sa mère, Lola Van Wagenen; les soeurs Shauna Redford Schlosser et Amy Redford; la belle-mère Sibylle Szaggs Redford; et son beau-père, George Burrill.