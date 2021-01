Le meurtrier présumé Kyle Rittenhouse a été aperçu dans un bar la semaine dernière, buvant peut-être un mineur et portant un sweat-shirt indiquant: “Libre comme F—”. Rittenhouse est accusé d’homicide et de tentative d’homicide pour avoir tiré sur trois hommes lors d’une manifestation Black Like Matter à Kenosha, Winsconsin en août. Les images virales de lui dans un bar ont incité la police à enquêter sur ses activités en attendant son procès.

Rittenhouse, maintenant âgé de 18 ans, était apparemment au Pudgy’s Pub à Racine, dans le Wisconsin, le mardi 5 janvier – à en juger par des photos largement partagées sur les réseaux sociaux. Il semblait tenir une bière bien qu’il soit mineur et était accompagné de sa famille et d’amis, dont sa mère. Selon un rapport de Kenosha News, le message viral a incité la police de Mount Pleasant à enquêter sur Rittenhouse et à voir s’il avait violé les termes de sa caution. Ils disent qu’il ne l’a pas fait.

Kyle Rittenhouse n’est pas seulement libéré sous caution, mais traîne avec sa mère en train de boire à Racine, WI. Le t-shirt “free as fuck” est une belle touche pour vous baiser qui est notre système judiciaire. Ce pays est peut-être irréparable. pic.twitter.com/fFMJzb9Ryt – Mike Carpenter 🇦🇲 (@MrCistoolong) 8 janvier 2021

La police a envoyé des agents au bar pour chercher Pudgy’s Pub, où ils ont examiné les images de sécurité et ont confirmé que Rittenhouse était présent pendant environ deux heures cet après-midi. Quelques heures seulement après sa mise en accusation, il a plaidé non coupable d’allégations de meurtre et de tentative de meurtre.

«Des contacts ont été pris avec le bureau du procureur du district de Kenosha, et après avoir expliqué la situation, ses actions et sa présence dans l’établissement ne constituaient pas une violation de son accord de caution», a déclaré le lieutenant Scott Geyer du département de police de Mount Pleasant.

La loi du Wisconsin permet aux mineurs de boire légalement dans les bars et tavernes si un parent ou un tuteur est présent. Néanmoins, la photo de Rittenhouse faisant fi des restrictions fédérales et marchant librement après les affrontements houleux entre la police et les manifestants de Black Lives Matter tout l’été a laissé les médias sociaux en général furieux.

“Kyle Rittenhouse vit certainement la vie libre! Laissez cela pénétrer …” a lu le premier post Facebook où les images de Rittenhouse ont été vues. Ils se propagent rapidement sur différentes plates-formes, toutes avec un sentiment similaire.

Rittenhouse a traversé les frontières de l’État pour assister à une manifestation Black Lives Matter dans le cadre d’un groupe de contre-protestation armé, armé d’un fusil d’assaut alors qu’il n’avait que 17 ans à l’époque. Il a été accusé d’avoir tiré sur les manifestants Anthony Huber et Joseph Rosenbaum, tous deux décédés, ainsi que sur Gaige Grosskreautz, qui a survécu avec des blessures.

Les avocats de Rittenhouse ont affirmé qu’il agissait raisonnablement en légitime défense, tandis que les procureurs affirment que sa présence à la manifestation avec une arme à la main exclut ce sentiment. Il doit revenir au tribunal le 10 mars.