Mais la joie qu’il ressentait était peut-être un peu plus profonde que le plaisir éprouvé de fracasser un tacle après un tacle, cependant. Le jeu a semblé mettre fin à une période «dure» de «grand changement» dans sa vie depuis son déménagement des Harlequins – et Londres – à Bristol – pendant le verrouillage, ce qui a vu sa forme chuter au point qu’il sentait qu’il fonctionnait à juste «20%» de son formidable meilleur.

Sinckler s’est ouvert après le match sur le temps qu’il a fallu pour s’adapter à son rôle dans le plan de jeu fluide «unique» de son nouveau club tout en s’installant dans une nouvelle ville loin de sa famille et ses amis.

Sinckler a remercié Lam et Eddie Jones, l’entraîneur de l’Angleterre, pour «rester à mes côtés», en disant «j’espère avoir récompensé les garçons aujourd’hui avec un changement».

«Je pense que cela a probablement été plus difficile pour moi en dehors du terrain, et je pense qu’à l’avenir je récolterai les fruits de ce que j’ai fait», dit-il.

«Je n’ai jamais vraiment compris quand les joueurs signent et qu’ils déménagent dans des clubs pourquoi ils n’ont pas atteint la forme.

«Je suppose que pour moi, mes problèmes ont été que je devais déménager au milieu du confinement, je n’ai pas vu ma mère depuis juin, je n’ai vu aucune famille. Je suis évidemment allé à Bristol et, en gros, nous avons de toute façon notre propre petit verrouillage parce que vous ne pouvez pas sortir, comme si vous attrapiez un coronavirus et le rapportiez à l’équipe qui ne va pas être bon.

«Cela a simplement été un grand changement et je pense que j’apprécie tout le monde là-bas qui a été extrêmement patient avec moi et je suis juste excité de retrouver une certaine forme, puis quand je reviens à Bristol chaque fois que cela peut être, essayez simplement de faire le les fans sont fiers.

«Mais cela a été une belle leçon pour moi en termes de patience. Évidemment, je veux prendre le ballon et faire mon truc, mais c’est un système complètement différent. Je dois être patient. J’ai commencé quand j’étais chez Quins et j’y suis depuis l’âge de 12 ans avec beaucoup de crédit à la banque. Je suis allé à Bristol et c’est comme repartir de zéro, et je ne peux que remercier Pat [Lam] et les entraîneurs qui m’ont massivement aidé.

«Même si pour vous les gars, la façon de jouer de Bristol semble très irrégulière, c’est beaucoup de structure et beaucoup de détails. L’entraînement est incroyable et nous cherchons toujours à nous améliorer, donc je pense que c’est probablement un peu des deux. Mais je sais que ça viendra. Je pense que j’ai joué 12 matchs là-bas, je pense que nous en avons remporté 10 et nous avons remporté la Challenge Cup, donc ce serait bien d’y retourner et d’obtenir les 80% restants. Ce serait excitant pour l’équipe.

Sinckler a également plaisanté en disant que le fait d’avoir des barbiers – qui se trouvent également être ses amis – entrés dans le camp anglais du Lensbury avait aidé son retour en forme.

«Charlotte, la responsable de l’équipe, a fait un excellent travail en faisant tester les barbiers», a-t-il déclaré.

«Je pense qu’Eddie sait avec moi que si je n’obtiens pas de coupe avant le match, ça ne sert à rien de me jouer. C’est l’une des choses que j’ai dites: nous pouvons sûrement faire entrer les barbiers parce qu’ils ne travaillent pas avec le verrouillage. C’est une victoire pour les deux. Si vous vous sentez bien et que vous avez l’air bien, vous jouez bien. Cela a été très utile avec l’arrivée de Ruben et CJ. C’est agréable de les voir parce que je n’ai vraiment vu personne depuis que j’ai déménagé à Bristol. C’est bien de récupérer mon coiffeur.

