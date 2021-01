Les sœurs Jenner ne doivent pas rester immobiles longtemps, et nous les capturons donc en train de repartir avec tout le luxe.

Récemment, Kylie et Kendall ont passé des vacances luxueuses en famille à Lake Tahoe. Apparemment fatigués du froid et de la neige, ils cherchaient maintenant une destination plus chaude pour se reposer.

La cadette du clan Kardashian, qui sait certainement profiter de tous les avantages d’être un jeune millionnaire, a été vue arrivant dans sa Lamborghini rouge dans un aéroport de Los Angeles pour monter à bord de son jet privé.

Kylie est sortie de son véhicule ostentatoire, sans masque, arborant un sourire incontournable dans un look tout blanc, composé d’un short de motard, d’un t-shirt ample et d’un petit sac assorti. De plus, après un moment à profiter des cheveux roux, elle a relâché une longue chevelure noire, qu’elle portait en vrac.

Là, elle a été accueillie avec un café par plusieurs de ses amis, qu’elle a accueillis joyeusement avant de rencontrer sa sœur Kendall.

La mannequin de 25 ans, comme sa petite sœur, s’est également habillée confortablement pour son voyage avec un pantalon de sport gris, un sweat-shirt jaune, des tongs avec des chaussettes et un chapeau marron.

Très insouciants, ils sont montés à bord de leur avion pendant que leurs gardes du corps et les employés de l’aéroport terminaient de charger tous les bagages et leurs vêtements frais du pressing.

Le même jour, Kylie et Kendall ont partagé des photos et des vidéos de leur destination idyllique sur Instagram, qui selon E! Les nouvelles ne sont rien de moins que le Mexique.

La magnat du maquillage de 23 ans a posé en montrant sa superbe silhouette dans un bikini pêche, donnant aux fans un aperçu de son escapade «de rêve» au sud de la frontière.

Pour conquérir encore plus son public latin, Kylie a écrit avec deux des photos la phrase de la chanson populaire pour enfants «sol solecito warm me a little»

Alors que Kendall n’a partagé que des images et des vidéos des murs blancs de la villa et de la fabuleuse vue sur l’océan sur son histoire Instagram, ainsi qu’une photo que Kylie a prise d’elle pendant qu’elle regardait le coucher du soleil.