Kylie et Kendall Jenner recréent un costume d’enfance emblématique | .

Les célèbres sœurs Kylie et Kendall Jenner Ils se sont remplis de nostalgie et de sourires après avoir recréé l’un de leurs costumes les plus emblématiques qu’ils portaient pendant leur enfance et sans aucun doute le résultat était incroyable, car ils semblaient presque identiques.

Kylie et Kendall Jenner ont montré que dès leur plus jeune âge, ils étaient tous des professionnels du costume et que bien sûr ils adoraient le plus Halloween.

Avec des vêtements assez similaires à ceux d’il y a plusieurs années, exactement les mêmes perruques, un sourire innocent et deux corps à couper le souffle, les sœurs ont mis le feu à Internet et ont laissé leurs followers sans voix sur les réseaux sociaux.

Deux tenues dignes de Saturday Night Fever inspirées de celles qu’ils portaient enfant et aussi une photographie devenue virale il y a quelques semaines.

Comment pourrait-il en être autrement, la photo qui a été partagée hier est rapidement devenue virale sur Instagram, et il ne fait aucun doute qu’il sera difficile d’en trouver une meilleure déguisement parmi les célébrités qui osent fêter Halloween cette année.

C’était sur ses histoires Instagram où Kylie Jenner Il est apparu avec une garde-robe bleu ciel, et bien que les photographies ne soient plus dans son compte, ici à Show News nous avons fait de notre mieux pour immortaliser ce moment afin que vous puissiez observer la photographie qui a fait une telle sensation parmi les internautes.

Il ne faut pas oublier que le dernier costume de Kylie Jenner était un Power Ranger rouge, où son corps était vraiment spectaculaire, alors maintenant ses partisans ont hâte de voir le costume qu’elle va porter ce 31 octobre, ce que certains pourraient sans aucun doute être l’une des plus populaires, car la femme d’affaires laisse toujours le meilleur pour le dernier moment pour clôturer en beauté.

Les soeurs Kardashian-Jenner Ils sont tellement dévoués à cette date qu’ils commencent à montrer leurs meilleurs costumes tout au long du mois d’octobre, il faut donc être très attentif à leurs réseaux sociaux car aujourd’hui ils partageront leurs costumes incroyables et si vous en manquez ici, vous pouvez les trouver tous l’un d’eux sans aucun problème.

De cette façon, les sœurs ont abandonné leurs différences pour passer un bon moment ce soir et quelle meilleure façon de le faire qu’en recréant un moment emblématique qu’elles ont vécu pendant leur enfance alors qu’elles n’étaient que des filles.

Et c’est que comme vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, la plus jeune fille de Caitlyn Jenner et Kendall a eu un combat acharné, qui a été télévisé sur la réalité.

D’un autre côté, il y a quelques jours, il a été annoncé que Kylie et Kedall Ils ont eu une enfance effrayante, car ils ont grandi dans une maison hantée pleine d’événements paranormaux étranges.

Et c’est lors d’une interview avec le magazine Vogue, où Kendall a rappelé une partie des anecdotes qu’elle a vécues avec sa sœur cadette, Kylie, dans cette sombre résidence.

Je crois aux fantômes. Je ne sais pas si j’en ai déjà vu un, mais j’ai vécu des situations assez effrayantes. Dans la maison où vit ma mère, Kylie et moi avons toujours entendu des pas au plafond alors que personne n’était à la maison.

Il est ainsi donné aux événements paranormaux dont il a été témoin, Kendall assure qu’elle croit aux esprits et aux êtres d’autres dimensions.

La douche de Kylie venait tout le temps et nous ne savions jamais pourquoi, alors oui, je suis convaincu que c’était un fantôme », a ajouté le mannequin.

Cependant, le plus effrayant a été quand ils ont décidé de jouer le ouija, une célèbre planche de bois avec des chiffres et des lettres, utilisée pour contacter les esprits de l’au-delà.

La chose la plus effrayante que nous faisions était de jouer à la planche Ouija. C’était moi, Kylie et nos deux autres amis. Nous allions toujours chez lui parce que ma mère ne voulait pas que nous ayons une planche Ouija dans notre maison. Nous lui posions des questions comme “Quel est le deuxième prénom de ma tante?” Et il l’a donné. Nous avions vraiment peur. “

