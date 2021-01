En tenue blanche sexy, Kylie Jenner dit au revoir à KUWTK | INSTAGRAM

Le 8 janvier dernier, Kylie Jenner et tous les autres membres du clan Kardashian Jenner ont notifié via leurs comptes Instagram officiels que la fin d’une époque était terminée, chacun, à partir de leurs profils respectifs dans l’application susmentionnée. a annoncé qu’ils étaient le dernier jour de tournage de la série cela les a rendus célèbres.

De même, de Kourtney Kardashian à Kendall Jenner, ils se sont consacrés à révéler des détails différents et variés sur cette journée, soit avec publications de photographies en tant que telles, ou plus en privé des célèbres histoires de l’application de cliché, tout comme Kim l’a fait, lors du partage d’une image d’une boisson élégante.

Chacune des sœurs les plus célèbres de la télévision a pris son temps pour avertir que la célèbre série médiatique type émission de téléréalité américaine “Rester avec les Kardashashians” ont terminé leur tournage, et chacun a utilisé séparément son profil sur les réseaux sociaux pour révéler toutes sortes de détails exclusifs.

Il convient de mentionner que le Kardashian – Jenner a déclaré dans un communiqué en septembre dernier, avec les mots suivants, que le programme ferait bientôt ses adieux à la télévision.

«Nous sommes plus que reconnaissants à vous tous qui nous avez regardés pendant toutes ces années, à travers les bons moments, les mauvais moments, le bonheur, les larmes et les nombreuses relations et enfants. Nous chérirons toujours les merveilleux souvenirs et les innombrables personnes que nous avons. connu en cours de route. “

Après 15 ans de diffusion, la fin de son émission de télé-réalité de renommée mondiale a été annoncée, une nouvelle qui n’a pas laissé indifférent ses millions de fans à travers le monde, qui l’ont décrite comme «la fin d’une époque», et que la leur les protagonistes ont mis du temps à s’assimiler car le divertissement de ce style autour d’eux prendra fin.

Après les enregistrements, les sœurs ont pu profiter d’un grand et élégant banquet d’adieu décoré de biscuits qui reproduisaient les visages de chaque membre de la famille, y compris le plus petit.

Et comme prévu, les larmes étaient une constante au cours de ce dernier jour, et c’est que non seulement Kylie et ses sœurs étaient émues, mais aussi plusieurs membres de l’équipe du film ont eu du mal à retenir les larmes.

Même si, sans aucun doute, cette 2021 s’annonce comme une année d’émotions fortes pour le clan Kardashian Jenner, car à peine quelques jours après avoir reçu la nouvelle année, les rumeurs de divorce entre Kim et Kayne se faisaient sentir, Kylie Jenner a cessé de suivre Rosalía et, dans quelques mois, ils mettront fin au programme qui leur a valu leur renommée mondiale.

Cependant, tout n’est pas fini, car il s’avère qu’à la fin de l’année dernière un accord a été rendu public entre le clan Kardashian et l’énorme monopole qu’est devenu Disney, tout semble indiquer que la société de production diffusera toutes sortes de contenus exclusifs. sur les sœurs.

Ceci dit, et pour ne pas être en reste et sans ses millions de “likes”, Kylie a écarté le tournage avec une série de quatre photographies portant la tenue avec laquelle on l’appréciera dans le dernier chapitre.

Très élégante et coquette, nous pouvons voir la femme d’affaires à succès porter en vain un ensemble de pantalon et de haut long, dans une belle couleur blanc cassé, qui est fabriqué avec l’un des tissus les plus beaux et les plus élégants que nous ayons vus dans ses dernières publications.

Montrant ses voitures élégantes, luxueuses et chères, la plus jeune des Jenners a posé dans cette tenue qui ne fait que souligner sa silhouette sinueuse, encadrant ainsi sa petite taille, ses hanches prononcées et ses grands attributs avant.

De plus, sa longue tresse rouge est devenue le protagoniste des images lorsqu’elle se tortillait d’un côté à l’autre dans les différentes photographies, qui ont rassemblé plus de 8 millions de «j’aime», Kylie tombe sans aucun doute amoureuse de tous les téléspectateurs avec sa beauté unique. et une sécurité incroyable lors de la pose.