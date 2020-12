Kylie Jenner et sa première séance photo de ce style ont été trop vues | INSTAGRAM

La sœur cadette de Kardashian – Jenner, l’une des familles les plus célèbres et internationalement reconnues aujourd’hui est une icône totale de beauté et de popularité, étant elle-même, Kylie Jenner, celle qui a le plus de followers sur les réseaux sociaux.

Alors que l’on sait qu’elle a posé d’innombrables fois à peine vêtue ou totalement dépouillée de ses vêtements, il y a clairement eu une première fois, et cette fois nous allons aborder précisément la entretien où il a tout révélé.

Comment vous vous sentiez à ce moment-là, comment vous vous sentiez même à la fin et ce que vous avez pensé quand vous avez vu le résultat images étonnantes, vous trouverez tout cela et bien plus ci-dessous.

Nous devons revenir à l’année 2017, à la mi-août, lorsque l’un des magazines de célébrités et de spectacles les plus connus a recruté le modèle pour créer une séance photo spectaculaire.

“V Magazine” a offert à Kylie Jenner une séance photo surprenante, en collaboration avec de grands designers, photographes, et toute la production derrière une œuvre de cette nature, bien qu’avec un détail particulier: elle devait poser sans porter de vêtement , quelque chose qui pour le modèle était un peu difficile à décider, car ce serait sa première fois à faire quelque chose de ce style.

Bien que les poses des images de divertissement ne sortent pas de l’ordinaire, ce qui a vraiment étonné, c’est la façon dont ils ont habillé et maquillé la plus jeune des Jenners, car bien que nous ayons mentionné qu’elle ne portait pas de vêtements en tant que tels, la vérité C’est que la mondaine, qui à cette époque avait encore 20 ans, n’était vêtue que d’un peignoir et d’une robe en tissu résille, révélant tous ses charmes.

Et, la magnat de l’industrie du maquillage en parlant publiquement de cette session, a reconnu qu’elle se sentait vraiment très nerveuse, mais à mesure que la production progressait, elle se sentait de plus en plus à l’aise, ce que nous pouvions remarquer, lorsque les images étaient publiées.

Sous l’argumentation: “C’était ma première séance photo super nue, je poste toujours des photos s3xys, mais je ne m’étais jamais vraiment déshabillée”, Kylie s’exprime sur le fait d’avoir posé ainsi.

Dans les images sensuelles et controversées, nous pouvons voir Kylie avec un maquillage d’hiver particulier, avec des paillettes bleues sur un côté de ses yeux, couplé avec le détail que sa peau semble bleue, comme s’il faisait très froid, réussissant à paraître pâle, en plus elle a choisi de porter une perruque blonde abondante, faisant ressembler sa tenue à beaucoup de gens “Elsa” du film Disney “Frozen”.

Bien que la séance photographique tant mentionnée comprenne diverses tenues, chacune d’entre elles avait le même style: transparence, tout, de sorte que, sous la lumière des réflecteurs de l’ensemble, l’impressionnant et belle silhouette de Kylie, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs qui verront plus tard les clichés publiés.

Il est à noter que, dans l’interview du magazine de mode, la femme d’affaires à succès a pris l’habitude d’être sous le regard de la société, mais pas avec cette sécurité qui la caractérise aujourd’hui: «Je ne sais pas ce que c’est que de ne pas être dans le public, c’est normal pour moi.

Vous ne pouvez rien y faire. Il y a tellement de bonnes choses dans la vie, j’essaie juste de me concentrer là-dessus. “