Kylie Jenner et Scott Disick préparent de grandes surprises pour leurs followers | INSTAGRAM

La belle mère de Stormi et l’ex-mari de Kourtney Kardashian: Kylie Jenner et Scott Disick ont ​​une énorme portée sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram, alors cette paire, consciente de cela, a décidé de faire une collaboration impressionnante, afin de faire un cadeau surprenant à l’un de ses disciples.

C’est un dessin pour une carte VISA, qui a le montant exorbitant de 70000 dollars, en plus d’une belle et complète collection de sacs de luxe de la marque reconnue et exclusive Louis Vuitton, toutes ces récompenses, pour avoir suivi quelques étapes simples.

“Qui veut GAGNER un VISA préchargé de 70 000 USD + tous les sacs de LUXE Qu’est-ce qui est montré ici avec moi? »Kylie a écrit en bas du message où, a partagé quelques images d’elle-même, assise sur une échelle, entourée des élégants sacs de créateurs.

Le magnat à succès de monde de beauté, a poursuivi son message, précisant que le tirage au sort est international: “70 000 $ USD !! Ouvert dans le monde entier! Cela change votre vie!”, sans aucun doute, le montant d’argent que les célébrités donnent En collaboration, il en a surpris beaucoup, ils ont donc pris les mesures nécessaires pour faire partie de la tombola et avoir l’opportunité de gagner des prix incroyables.

Kylie, a poursuivi sa publication en donnant les spécifications nécessaires à suivre pour participer, c’est certainement quelque chose de très simple, le plus difficile sera de se voir attribuer le prix, puisqu’il s’agit de quelque chose d’envergure internationale et d’ajouter les adeptes de Jenner à ceux de Disick les possibilités sont de plus en plus petites, mais cela ne coûte rien d’essayer.

“POUR ENTRER, C’EST SIMPLE: Allez sur @letthelordbewithyou MAINTENANT> Vous devez SUIVRE tous ceux qui suivent (cela ne prend que 90 secondes pour entrer)”, ce ne sont que 75 comptes Instagram que Scott suit, il vous suffit de donner “suivre” à tous et passez à l’étape suivante, qui est tout aussi simple.

«Revenez ici et dites-moi avec qui partageriez-vous le prix Ou garderiez-vous tout pour vous? », a écrit le mineur du «Klan», en plus de clarifier un détail important, alors, vous ne devriez pas suivre les comptes pour votre part, vous devez en fait entrer depuis le profil de Scott et les laisser garder leur fenêtre ouverte, ils ont un moyen de savoir si vous avez bien fait les étapes, et voilà, vous participez déjà au grand prix.

Il convient de mentionner que Kylie a précisé que l’application n’a rien à voir avec ce cadeau comme suit: “Ce cadeau n’est pas sponsorisé, administré ou associé de quelque manière que ce soit à Instagram, VISA OU LES MARQUES dans cette image. Ce visa prépayé est enverra la devise des gagnants “, cela signifie que c’était une décision personnelle de la paire, et que les entreprises n’ont rien à voir avec elles, de plus, si votre devise est différente du dollar, la carte aura le montant équivalent à votre badge.

“Les participants confirment qu’ils ont plus de 18 ans, dégagent Instagram de toute responsabilité et acceptent les conditions d’utilisation d’Instagram. Ce cadeau sera disponible sur ma page SEULEMENT 48 heures, puis la publication sera ARCHIVÉE une fois le concours terminé. Officiellement fermé le 12 novembre 2020 à 19h00 “, le modèle a continué avec les spécifications.

“Open WORLDWIDE Les profils doivent être en PUBLIC jusqu’à ce que le gagnant soit annoncé. Le gagnant sera annoncé sur le site www.curedbusinesses.com (où tous ses précédents gagnants sont affichés) et cette image sur @curedbusinesses IG , AU 20 novembre 2020 », a-t-il conclu.

Pour sa part, Scott a partagé comment suivre les 75 comptes mentionnés et partagé le post de Kylie mot pour mot. Donc, si vous souhaitez participer, vous avez tout ce que vous devez savoir.