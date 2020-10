Kylie Jenner et Travis Scott semblent s’être réunis. Bien qu’il y ait eu beaucoup de spéculations sur l’état de la relation du couple au cours des derniers mois, Jenner a publié une photo d’elle-même et de Scott qui semble montrer qu’ils sont sur la même page. Jenner et Scott, qui partagent la fille Stormi, se sont séparés à la fin de 2019.

Samedi soir, Jenner a publié une photo d’elle et de Scott ensemble. La paire doit jouer à «s’habiller», comme l’a dit la star de L’incroyable famille Kardashian, dans un style vraiment glamour. En un clin d’œil, Jenner et Scott sont tous deux des pièces de sport de la première collection de Matthew Williams pour Givenchy. Bien sûr, les deux ont fait ressortir tous les arrêts pour leur dernière séance photo discrète. Bien que ces photos ne servent pas à confirmer que les deux sont officiellement de retour ensemble, certains fans ont remis en question le statut de la paire.

Comme mentionné précédemment, en octobre 2019, il a été rapporté que Jenner et Scott se sont séparés. À l’époque, on disait que les deux n’avaient pas été vus ensemble depuis août de la même année. Une source a également déclaré qu’il y avait une chance qu’ils puissent se réunir à l’avenir, car les deux “faisaient une pause”. La star de télé-réalité et le rappeur ont rendu public leur relation pour la première fois en avril 2017. Ils ont ensuite accueilli leur premier enfant ensemble, Stormi, en février 2018.

En mars, il y a eu de nouvelles spéculations sur l’état de la relation entre Jenner et Scott. Une source a déclaré à PEOPLE que les deux hommes n’étaient apparemment pas pressés de définir leur relation. “Les choses vont bien avec Kylie et Travis. Ils sont très heureux. Kylie ne qualifie toujours pas leur relation”, a expliqué l’initié. “Il semble qu’ils ne voient pas d’autres personnes, cependant.” Le rapport de PEOPLE est venu peu de temps après que Jenner a publié des photos de retour sur son histoire Instagram d’elle et de Scott se rapprochant d’un match de basket.

Même s’ils ne seraient pas pressés de définir leur relation, il est clair que les deux sont toujours en bons termes, en particulier pour le bien de leur fille. Pour le numéro de mars 2020 de Harper’s Bazaar, Jenner a en fait parlé de la façon dont les choses se passent entre elle et Scott, et elle n’avait que des choses gentilles à dire à son sujet. Elle a dit à propos de Scott: «Nous sommes comme les meilleurs amis. Nous aimons tous les deux Stormi et voulons ce qu’il y a de mieux pour elle. Nous restons connectés et coordonnés. [my parents] dans les situations avec Stormi, ce qu’ils feraient. Ils ont été très actifs avec moi, et je veux la même chose pour Stormi. “