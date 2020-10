Kylie Jenner et Travis Scott sont totalement de retour ensemble! Jenner l’a récemment officialisé sur Instagram et les fans ont adoré chaque instant. Maintenant, il a été révélé que les tatouages ​​de papillon assortis qu’ils ont ont une signification très particulière.

Dans une vidéo YouTube de Jenner publiée jeudi, elle a réfléchi à ses costumes d’Halloween préférés. “Quand Travis et moi nous sommes rencontrés pour la première fois, nous avons obtenu des petits tatouages ​​de papillons assortis. Donc, un papillon est juste un symbole de notre relation et Stormi, donc c’était vraiment spécial d’être le costume de papillon”, a-t-elle déclaré selon E !. Les deux célèbres ont révélé leurs tatouages ​​en 2017.

Après des mois de spéculations de la part des fans, Jenner a finalement parlé de sa relation actuelle avec Scott. Après leur rupture en octobre 2019, ils ont réussi à faire un excellent travail en coparentalité avec leur douce fille Stormi. Cependant, environ 6 mois après leur séparation, des rumeurs ont commencé que les deux pourraient se remettre ensemble. Bien que l’un ou l’autre n’ait jamais dit un mot à ce sujet, les fans se sont sentis un peu soulagés lorsqu’elle a finalement publié leur dernière photo à ses 198 millions d’abonnés Instagram.

En mars, une source a déclaré à PEOPLE que les deux n’étaient pas pressés de définir leur relation après que des photos des deux étaient à nouveau en train de se retrouver, laissant leurs spectateurs deviner qu’ils pourraient être à nouveau une chose. “Je pense que c’est super avec Kylie et Travis. Ils sont très heureux. Kylie ne qualifie toujours pas leur relation. Il semble qu’ils ne voient pas d’autres personnes, cependant.” Alors que les photos de fans les montraient ensemble, Jenner a également publié des photos de retour des deux sur ses histoires Instagram.

Jenner a eu quelques années difficiles en ce qui concerne sa relation et son ancienne amitié avec Jordyn Woods. Son amie d’enfance n’a été écartée de la famille que récemment après avoir admis qu’elle et le petit ami de Khloé Kardashians avaient partagé un baiser. Causant des divisions massives entre Thompson et la famille Kardashian / Jenner, Woods a été coupé de la famille, plaçant Jenner dans une position incroyablement difficile. La jeune ancienne milliardaire a admis qu’elle choisirait toujours sa famille plutôt que n’importe quoi, mais cela ne rendait pas leur amitié brisée moins difficile.

Maintenant, Kardashian et Thompson sont de retour ensemble et semblent très heureux l’un de l’autre. Au cours de la saison 19 de L’incroyable famille Kardashian, les fans pourront voir un peu les coulisses de certaines de leurs conversations avant que les deux ne décident de redevenir officiellement une paire. Quant à Woods et Jenner, pour le public, ils ne sont plus des amis, cependant, ils pourraient garder des sous-vêtements, mais il n’y a aucun mot sur une réunion de toutes sortes.