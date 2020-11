Kylie Jenner et Travis Scott reviennent? déclencher de fortes rumeurs | .

Il y a des semaines Kylie Jenner est apparu à côté de Travis Scott portant des tenues qui ont attiré beaucoup d’attention, non seulement à cause des vêtements mais aussi à cause de la proximité des deux, ce qui a immédiatement provoqué certaines rumeurs sur un réconciliation.

C’est Kylie Jenner elle-même qui a décidé de partager il y a deux semaines deux photos assez suggestives à regarder.

Dans l’une des photographies, le rappeur Travis Scott Elle apparaît torse nu, tandis que Kylie Jenner porte un vêtement un peu inhabituel avec des transparences en bas, qui semble être une jupe, le vêtement qui est complètement transparent et un peu plissé.

Travis Scott porte sur la première photo une chemise beige, un pantalon qui ressemble à du latex et une sorte de ceinture composée de plusieurs chaînes assez larges, les chaussures sont des sandales en plastique et il porte des chaussettes foncées.

Quant à Kylie Jenner On dirait une sorte de robe qu’elle soulève avec une de ses mains sur sa jambe, elle rappelle un pli en bas, elle porte une pièce haute comme sous-vêtement et elle était également accompagnée d’un châle en cuir marron Comme chaussures, elle porte de belles baskets fermées beiges et un sac en or de taille moyenne.

Les deux sont très proches l’un de l’autre, assez coquette, même s’ils ne voient pas leur visage de face, le langage corporel avec lequel ils s’expriment est ce qui a attiré le plus d’attention dans le monde, notamment à cause de la publication qui compte environ 14 millions de personnes. aime.

Heureusement dans la description de la publication, Kylie a précisé qu’il s’agissait d’une nouvelle collection de la marque Givenchy, à cause de cela, elle était ravie d’en savoir un peu plus sur la collection, apparemment les deux montraient de nouveaux vêtements que ladite marque lancera, pour quelles rumeurs ont été immédiatement écartées pour lire ladite description.

Il convient de préciser que le Kylie Jenner Il a commenté que la relation qu’il entretient avec Travis Scott est uniquement et exclusivement une relation d’amitié, notamment en raison du fait qu’ils ont une fille ensemble car ce lien ne peut jamais être rompu, même s’ils ne sont pas ensemble en tant que couple, les deux maintiennent une relation assez saine. merci à ta fille Stormi.

C’est pourquoi malgré le fait que nous les voyons se serrer dans leurs bras ou parler, c’est à cause de l’amitié qu’ils ont réussi à construire grâce à leur petite fille, bien que Travis et Kylie ne soient pas ensemble de manière amoureuse, ils continueront d’avoir une relation cordiale et polie comme avant. le moment qu’ils ont.

Nous avons constamment vu Kylie Jenner montrer son adorable fille Stormi, qui est devenue une célébrité tout comme sa mère, en particulier à cause des cadeaux assez frappants que sa mère lui a offerts à son jeune âge et que beaucoup ne le font pas. Je pourrais payer avec un an de salaire, mais pour la sœur de Kim Kardashian, ce n’est pas une grosse dépense car elle a l’habitude d’avoir de grosses sommes d’argent.

À ce jour Kylie Jenner Elle est l’une des célébrités les plus riches des États-Unis, ayant créé un empire fort grâce à ses sœurs Kourtney, Kim, Khloé Kardashian et Kendall Jenner, ainsi qu’à sa propre marque de maquillage et de soins de la peau.

En plus des autres collaborations qu’elle a faites avec ses sœurs Kim Kardashian et Kendall Jenner, elle a même aidé ses sœurs à promouvoir les produits qu’elles ont lancés, chacune d’entre elles se soutenant mutuellement en tant que modèle et devenant partenaires.

