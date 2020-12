Kylie Jenner s’est plutôt bien débrouillée en affaires, mais son choix de vêtements en fourrure a suscité l’irritation des manifestants.

Pour faire ses achats de Noël, Kylie Jenner a fait fermer le magasin Balenciaga sur Rodeo Drive afin qu’elle puisse voir autant qu’elle le voulait et prendre son temps sans que personne d’autre ne s’approche d’elle.

Cependant, une fois qu’il était loin de chez lui, il a également été encouragé à aller à Moncler. Ce sur quoi il ne comptait pas, c’est qu’en quittant la boutique, on lui a dit que des militants des droits des animaux avaient encerclé sa voiture.

De retour dans sa Rolls-Royce blanche accompagnée de ses gardes du corps, elle a été accueillie par des cris de «tu es un monstre» et «les animaux ont aussi le droit de vivre. De plus, quand il a quitté le magasin, il a trouvé dans son sillage des affiches avec plus de dédicaces.

L’un d’eux a dit: “La peau appartient aux animaux qui sont nés avec, pas aux humains qui la volent comme vous.” Effrayée, Kylie a été témoin de la façon dont son équipe de sécurité a demandé aux manifestants de la laisser partir.

Les défenseurs des animaux lui ont également crié que c’était une honte à travers leurs mégaphones, alors qu’elle n’a répondu à aucune des qualifications qu’ils avaient faites contre elle.

Bien que les manifestants n’aient pas été collés à sa voiture pour l’empêcher de partir, l’un de ses gardes du corps s’est approché de l’un des manifestants pour l’empêcher de gêner la voiture.

Une fois à l’intérieur et avec les lunettes complètement relevées, Kylie était légèrement plus calme et récupéra son visage après le choc. Comme si cela ne suffisait pas, elle était accompagnée de Corey Gamble, le petit ami de Kris Jenner.

Il semble que ni la pandémie ni la proximité des fêtes de fin d’année n’ont fait régner l’harmonie et la tranquillité. Kylie a dû témoigner, car on pense que quelqu’un dans l’un des magasins qu’elle a visités en a informé la presse et les manifestants.