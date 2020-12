Kylie Jenner?, Kimberly Loaiza est glamour et très enceinte | Instagram

Radieuse, belle et très glamour! La belle Kimberly Loaiza a ravi les réseaux sociaux en partageant sur son compte Instagram officiel ce qui serait la première séance photo de sa deuxième grossesse. La femme de Juan de Dios Pantoja est vraiment spectaculaire dans les deux images dans lesquelles elle a posé pour sa gentillesse.

Kimberly loaiza elle sait que ses adeptes sont impatients d’en savoir plus sur sa grossesse et le bébé en route; C’est pourquoi elle a vêtu un collant noir et des bas transparents pour montrer à ses beautés à quel point sa grossesse est avancée.

La gentillesse plus âgée et Juan de Dios Pantoja savent que Kim n’a pas besoin de beaucoup pour avoir l’air radieuse et tout comme Kylie Jenner elle-même; La star de YouTube a donc complété sa tenue avec des sandales et ses cheveux en vagues uniquement pour poser sur un banc pour Instagram.

Sur les photos, vous pouvez voir comment Kimberly loaiza elle a posé très sérieusement et professionnellement pour la caméra, dans la première on peut la voir de profil, une main sur son ventre et un peu appuyée sur le banc, pour montrer sa plus belle courbe actuelle; Sur la deuxième image, vous pouvez voir Kim Loaiza assise sur le banc et lui faisant face.

La plus grande gentillesse Il a accompagné les photographies d’un tendre message qui a rendu fous tous ses followers et ceux de Juan de Dios Pantoja, un message adressé à son bébé avec beaucoup d’amour.

J’ai hâte de vous voir , vous pouvez le lire dans la description de la publication.

La paire de photos a été partagée il y a 10 heures sur le compte Instagram officiel de l’interprète de You lost me et compte déjà plus de 2,5 millions de réactions, la boîte de commentaires était remplie de compliments pour la maman de la belle Kima.

VOUS VOYEZ RADIANTEEEE ❤️❤️✨ “,” J’adore votre apparence !!! La maman avec le plus de fluidité “,” Comme vous êtes belle enceinte , entre autres compliments reçus par Kim.

Depuis quelques mois, les adeptes de Kimberly Loaiza ont commencé à déchaîner les rumeurs d’une seconde grossesse pour la youtubeuse; même qui a grandi avec le temps jusqu’à ce que finalement le couple de JD Pantoja confirmez qu’un bébé est en route.

La chanteuse a commencé à avoir un changement notable dans le type de vêtements qu’elle utilisait pour ses vidéos sur Instagram et Tiktok, des vêtements très grands et amples sont devenus au jour le jour de Kim et cela a déclenché des rumeurs; plus tard, son abdomen bombé n’a pu être contenu même par les sweatshirts et les images ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux.

Juste un jour avant que Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja ne décident de rendre public que leur deuxième bébé est en route, Pantoja s’était donné avec une vidéo qu’il a partagée sur Instagram. Dans l’enregistrement, l’interprète de Tactical s’est vanté à quel point sa petite fille Kima il veille sur lui; même de Kim elle-même; Mais ce qu’il n’avait pas remarqué, c’est que sa femme était allongée sur le dos et on voit comment il touche tendrement son ventre, tout comme une femme enceinte caresse son bébé.

Le lendemain, une vidéo est sortie sur le Youtube de Kimberly Loaiza, le célèbre couple YouTuber a partagé sa grossesse et a montré à quel point la grossesse de la jeune femme est avancée, qui est enceinte de presque sept mois; comme il l’a avoué.