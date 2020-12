Grâce à une récente tendance sur les réseaux sociaux, les fans de Kylie Jenner ont un aperçu de quelques photos inédites non seulement d’elle, mais de sa famille. Les utilisateurs d’Instagram affichent des photos d’eux-mêmes «quand», ce qui incite les abonnés à leur demander de partager des moments de leur vie. Jenner a reçu plusieurs demandes de fans, certains lui demandant de montrer des photos jamais vues auparavant, en particulier celles avec sa fille.

Lors du partage d’une photo de sa fille Stormi, qu’elle partage avec Travis Scott, la star de L’incroyable famille Kardashian a posté une photo d’elle à l’âge d’une semaine selon PEOPLE. Parmi les autres photos qu’elle a partagées, il y avait un message de vacances, une photo aléatoire d’une pièce qui semblait être triée et une photo semi-floue de Jenner dans une tenue magnifique alors qu’elle semblait se retourner pendant que la photo était prise. .

Elle a également partagé une jolie photo de Stormi en scooter dans la maison comme sa “photo la plus récente” de l’enfant de deux ans. Elle a également partagé une “photo la plus mignonne que vous ayez avec Stormie” qui présentait le premier “grand lit de fille” de sa fille. Naturellement, les fans étaient impressionnés par toutes les photos qu’elle partageait avec ses 206 millions d’abonnés sur Instagram. Un fan en particulier a demandé qu’elle partage une photo de Travis et Stormi, et elle a donc souligné un doux moment père-fille. Scott portait un t-shirt noir tout en tenant sa fille alors qu’elle avait la tête appuyée contre sa poitrine dans une robe noire.

Lorsqu’on lui a demandé de montrer une «photo d’un beau souvenir que l’on n’oublie jamais», elle a utilisé celle d’elle et de sa fille au milieu du désert. “Ramener Stormi exactement au même endroit que le clip ‘à notre fille'”, a-t-elle écrit sur la photo, faisant référence à la vidéo de février 2018 où Jenner a annoncé la naissance de son premier enfant.

D’une manière ou d’une autre, Jenner a pu garder sa grossesse secrète tout au long des neuf mois. Cependant, elle a révélé dans la dernière saison de L’incroyable famille Kardashian que lorsque des verrouillages ont eu lieu à la suite de la pandémie, ce n’était pas nouveau pour elle, car c’est ce qu’elle devait faire pour garder secrète ses nouvelles de grossesse. Elle a dit qu’elle n’avait littéralement jamais quitté la maison et commanderait de la nourriture chez elle, et qu’à un moment donné, elle ne pouvait même pas sortir dans sa cour à cause des hélicoptères survolant sa maison de Calabasas.