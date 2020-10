Kylie Jenner se transforme en Power Ranger rouge fougueux | AP

La belle mondaine Kylie Jenner fait sensation en se déguisant en un audacieux Power Ranger rouge pour Halloween avec Victoria Villarroel où le plus jeune de la famille Kardashian-Jenner s’est montré avec créativité et sensualité.

Halloween approche, une période de l’année où le clan Kardashian laisse tous ses fans impressionnés par leurs costumes incroyables et Kylie Jenner est une experte dans l’habillage et d’ici 2020, elle a décidé de devenir le Power Ranger rouge.

Kylie Jenner a canalisé son super-héros intérieur dans une tenue rouge serrée alors qu’elle et ses amis se déguisaient en Mighty Morphin Power Rangers pour une nuit d’Halloween.

La magnat du maquillage de 23 ans a choisi de s’habiller dans l’ensemble écarlate complet avec une perruque et des lunettes assorties alors qu’elle partageait un aperçu de son look incroyable sur son compte Instagram officiel.

Les filles ont ajouté une touche s3nsual aux tenues en spandex bien connues, très proches de Kylie, et ont partagé une photo de groupe.

Go Go Power Rangers », a-t-il écrit dans le post.

Et le plus incroyable, c’est que pour faire leurs débuts dans leur costume de groupe, Kylie et son équipe ont recréé le générique d’ouverture de la série télévisée pour enfants à succès et chacun a marché de manière séduisante vers la caméra habillée de la tête aux pieds comme leur Power Ranger assigné.

Kylie a ensuite partagé une autre vidéo sur son récit des regards de ses amis alors qu’ils posaient ensemble dans le parking, affichant leurs silhouettes dans des tenues.

Vous pouviez voir la femme d’affaires, Stassie Karanikolaou, qui a montré une incroyable démonstration en tant que Pink Ranger, tandis que l’ancienne assistante de Kylie, Victoria, est parfaitement devenue le Blue Power Ranger.

Alors que son amie Sofia Villarroel a surpris en tant que Power Ranger jaune, tandis qu’une amie de Kylie a attiré l’attention en tant que Power Ranger noir.

De cette façon, la femme d’affaires et mondaine américaine a montré le meilleur costume que vous puissiez réaliser avec vos amis.

Il ne fait aucun doute que Kylie Jenner est une amoureuse des dates comme Halloween et depuis son compte Instagram officiel, elle a été chargée de se surpasser année après année en montrant les choix les plus audacieux pour ces dates.

En 2019, Kylie a décidé que son costume Halloween Ce serait de personnifier Marilyn Monroe dans “Gentlemen Prefer Blondes” … qui nous a époustouflés, puisqu’elle était vraiment belle.

Et en 2018, Kylie a mis le feu aux réseaux sociaux en recréant parfaitement la poupée Barbie, donc chaque année elle se dépasse de plus en plus.

C’est ainsi qu’une fois de plus Kylie Jenner nous a montré qu’elle est la reine de ces rendez-vous, poussant chaque costume qu’elle porte à l’extrême.

Kylie Kristen Jenner a acquis une certaine notoriété dans la presse rose et à la télévision suite à son apparition dans l’émission de télé-réalité auto-promotionnelle de la famille Kardashian, Keeping Up with the Kardashians.

Elle est la sixième fille de l’ancienne athlète et médaillée olympique Caitlyn Jenner et de la femme d’affaires et représentante de ses enfants, Kris Jenner. Il a une sœur aînée, Kendall.

Du côté de son père, il a trois demi-frères aînés, Brandon, Brody et Burton; et une demi-soeur aînée, Cassandra Jenner. Du côté de sa mère, il a trois demi-sœurs aînées, Kourtney, Kim et Khloé; et un demi-frère aîné, Rob Kardashian.

Sans aucun doute, Kylie est une référence en matière de mode et de style, une qualité dont elle a profité pour créer une entreprise de cosmétiques ou lancer différentes collections de vêtements. De plus, en 2019, elle était l’influenceuse la mieux payée pour chaque publication sponsorisée sur Instagram.

