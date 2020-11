Le costume sexy de Grinch que Kylie Jenner a montré la semaine dernière était plus qu’un simple hommage au personnage bien-aimé du Dr Seuss avec un cœur de deux tailles trop petit. C’était un teaser pour la dernière collection de vacances de Kylie Cosmetics, Kylie X The Grinch. Jenner, 23 ans, a montré les nouveaux ensembles de maquillage vendredi, portant même un gant vert assorti au look du Grinch alors qu’elle déballait la collection sur son histoire Instagram.

La cinquième collection annuelle de vacances Kylie Cosmetics de Jenner sera disponible le jeudi 19 décembre, rapporte E! Nouvelles. Les produits sur le thème de Ginch comprennent un kit pour les lèvres, une palette de fards à paupières, un ensemble de bâtons d’ombre, un ensemble de rouges à lèvres, un surligneur, un blush et un kyliner vert olive. Même les noms des couleurs de la palette d’ombres pressées ont pour thème How The Grinch Stole Christmas !, y compris Dah Who Doraze, Last Can of Who-Hash, Ur a Mean One et Heart 2 Sizes 2 Small.

La collection comprend des glaçures pour les yeux scintillantes nommées Stealing Christmas et Lil Grinch. Les nuances de rouge à lèvres sont nommées A Wonderful Awful Idea, Of the Noise, I Hate Christmas, Mean One, Mr. Grinch et Who Needs Presents. “Je ne peux pas croire que c’est ma cinquième collection de vacances! Probablement la plus enthousiasmée par celle-ci que je n’ai jamais été. À bientôt”, a écrit Jenner sur Instagram samedi.

Jenner a taquiné le thème Ginch vendredi en partageant des photos d’elle-même dans un costume vert élaboré. «Pouvez-vous deviner le thème de ma collection de vacances cette année», écrit-elle. Ses fans ont adopté le thème, le louant à la fois sur Twitter et Instagram. “J’ai été enthousiasmé par beaucoup de choses MAIS LA COLLECTION MF GRINCH MAKEUP AVEC [Jenner]!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je ne peux littéralement pas attendre “, a écrit un fan. Jenner a retweeté l’éloge, ajoutant:” ME TOOOOO! “

La décision de Jenner de créer une collection Kylie Cosmetics sur le thème du Grinch montre à quel point l’impact culturel du personnage a été durable. The Grinch a fait ses débuts dans How The Grinch Stole Christmas !, publié en 1957. Depuis lors, l’histoire a été adaptée comme un film d’animation de 1966, un film d’action en direct de 2000 avec Jim Carrey et un film d’animation de 2018 avec Benedict Cumberbatch dans le rôle du Grinch. .

La prochaine adaptation du livre est une production télévisée en direct de How The Grinch Stole Christmas! La comédie musicale. avec l’ancien acteur de Glee Matthew Morrison dans le rôle du Grinch, Dennis O’Hare dans le rôle de Max the Dog et Amelia Minto dans le rôle de Cindy-Lou Who. La production sera filmée au Troubadour Theatre de Londres et devrait être diffusée sur NBC le 9 décembre. Morrison a annoncé le spectacle au Today Show la semaine dernière.