Revoir en un coup d’œil

je

t doit avoir été l’une des réunions les plus courtes de l’histoire de la maison de disques: «Que devrait faire Kylie ensuite?» «Et un album disco?» “Brillant! Comment l’appellerons-nous?

Vous pourriez imaginer que Mme Minogue pourrait être en retrait ces jours-ci, essayant de se défendre dans la pop à 52 ans, contre des gens comme Little Mix, qui sort également un album aujourd’hui. Elle est à dix ans de son dernier single dans le top 10 au Royaume-Uni et n’est plus la première Kylie à laquelle la jeune génération pense, grâce à l’inexplicable ascension du clan Jenner / Kardashian. Mais son surprenant détournement de 2018 dans la musique country de Nashville, Golden, était, à juste titre, un vendeur d’or ici, et son apparition en 2019 dans la machine à sous Sunday Teatime Legends de Glastonbury commence à se sentir comme le dernier moment de joie musicale de masse que nous aurons jamais.

Comme la plupart d’entre nous, elle a l’air de se sentir nostalgique de temps plus heureux, mais au lieu de lancer une autre collection de grands succès (elle l’a fait l’année dernière), elle a proposé un nouvel album qui est infiniment optimiste, rempli de chaleur rétro. Sur la couverture, elle est lourdement maquillée, des diamants suspendus à ses oreilles, reflétant une étoile de lumière: une boule de paillettes humaine. La basse funk de Real Groove, la guitare Chic de Dance Floor Darling et les cordes tourbillonnantes de I Love It remontent dans le temps jusqu’à la période avant qu’elle ne devienne une star du feuilleton chantant les airs minuscules de Stock, Aitken & Waterman. Mais elle est aussi nostalgique de son propre matériel. Vous pourriez chanter son mégahit 2001 Can’t Get You Out of My Head par-dessus Miss a Thing – c’est un ajustement parfait.

Peut-être que nous devrions nous morfondre en ce moment, mais l’évasion est aussi naturellement populaire. Dua Lipa et Lady Gaga se sont bien débrouillées pendant le verrouillage avec des albums de pop de fête, tandis que les discothèques de cuisine insouciantes de Sophie Ellis-Bextor sont devenues un favori en ligne. Kylie’s Disco pourrait faire avec le changement occasionnel de rythme – à la fois Monday Blues et Where Does the DJ Go?, Dont le titre pourrait suggérer une tirade contre le Fonds de rétablissement de la culture du gouvernement, sont si joyeux qu’ils pourraient irriter.

Mais quiconque fournit du plaisir sans complication en ce moment offre une ressource vitale, et dans le groove triomphant de Say Something, elle a l’un de ses meilleurs singles de tous les temps. «L’amour est amour, il ne finit jamais / Pouvons-nous tous être à nouveau comme un? elle répète. En appréciant ensemble ce retour très bienvenu, nous le pourrons peut-être.