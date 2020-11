K

ylie Minogue est devenue la première artiste féminine à avoir un album numéro un au Royaume-Uni en cinq décennies consécutives.

Son 15e album studio, intitulé Disco, a enregistré 55000 ventes dans les charts, ce qui signifie qu’il a connu la meilleure semaine d’ouverture de toute nouvelle sortie en 2020 jusqu’à présent.

Le huitième numéro un de Minogue signifie qu’elle a dépassé Sir Elton John, Sir Cliff Richard et George Michael dans le classement des albums de tous les temps.

Kylie se produit à Glastonbury 2019

Les trois chanteurs ont tous eu sept albums en tête des charts.

Minogue, 52 ans, a déclaré: «Official Charts Company, merci beaucoup. Disco est entré dans les charts au numéro un.

«Je ne sais pas quoi dire, je suis perdu pour les mots, merci à tous ceux qui ont soutenu cet album et cette campagne, cela signifie le monde pour moi.

«Je suis tellement touché que cela a fait son chemin dans vos cœurs. J’aime cela.”

Minogue a terminé devant Little Mix, dont l’album Confetti a fait ses débuts à la deuxième place du classement.

Les positions d’Ariana Grande, qui était en tête de liste la semaine dernière, ont chuté au troisième rang.

Love Goes de Sam Smith a terminé quatrième, tandis que I Owe It All To You de Shirley Bassey a terminé cinquième.

Dans le classement des singles, la chanson titre de l’album de Grande s’est maintenue à la première place de la semaine dernière.

Le collectif de rap américain Internet Money est deuxième avec Lemonade, qui comprend Gunna, Don Toliver et Nav.

Sweet Melody de Little Mix est troisième, tandis que See Nobody de Wes Nelson et Hardy Caprio est quatrième.

Midnight Sky de Miley Cyrus est cinquième.