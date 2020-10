Cette semaine, Apple annoncera les nouveaux iPhones de cette année. Nous nous attendons à ce qu’il y en ait quatre: l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 Pro Max, l’iPhone 12 et un plus petit qui pourrait s’appeler l’iPhone 12 mini. L’invitation d’Apple pour son événement de mardi incluait le slogan «Salut, vitesse». Mis à part les décisions de capitalisation étranges, l’indication de «vitesse» intégrée dans le slogan s’aligne avec les rumeurs: ce seront les premiers iPhones compatibles 5G.

Si vous cherchez à acheter un nouvel iPhone cette année, avant même de voir ces téléphones, je peux vous donner ce simple conseil: n’en achetez pas simplement parce qu’il a la 5G.

C’est mon conseil pour chaque téléphone Android compatible 5G sorti jusqu’à présent, et à moins qu’Apple ne dispose d’un modem défiant la réalité qui permet des vitesses 5G dans plus d’endroits, c’est également mon conseil pour le prochain iPhone.

Le problème avec la 5G est qu’elle n’est pas encore bonne. Dans un test complet à l’échelle des États-Unis des vitesses 5G, PC Mag a trouvé qu’elles faisaient sérieusement défaut. Dans de nombreux cas, les vitesses 5G étaient en fait plus lentes que les vitesses 4G. Et l’étude a également révélé que l’autre raison de la 5G, la faible latence, n’est pas encore là.

Tout cela correspond à mon expérience d’utilisation de la 5G sur T-Mobile dans la région de la baie. Quand c’est plus rapide, ce n’est que nominalement différent. Souvent, c’est plus lent et tout aussi souvent, il semble avoir une baisse plus nette de l’absence de données du tout que la 4G LTE. Après un an de tests sur les téléphones Android 5G, je n’ai pas encore pensé que la 5G est la partie la plus importante de l’un d’entre eux.

La raison de ces problèmes de vitesse et de latence se résume à des limitations de spectre complexes. Ce qui signifie qu’à l’avenir, les opérateurs pourront débloquer des vitesses plus rapides pour la 5G, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Voici comment Sascha Segan de PC Mag caractérise l’état actuel du jeu 5G:

AT&T, T-Mobile et Verizon adoptent des approches très différentes de la 5G. Pour faire une histoire courte, AT&T 5G semble actuellement être essentiellement sans valeur. T-Mobile 5G peut être un grand coup de pouce par rapport à la 4G, mais ses vitesses ne sont que ce que nous attendons d’un bon réseau 4G – ce n’est pas une nouvelle expérience. La 5G de Verizon est souvent époustouflante, mais très difficile à trouver.

Comme vous l’avez probablement déjà entendu, il existe en réalité deux types différents de 5G pour les téléphones, chacun fonctionnant dans différentes parties du spectre radio. Il y a ce qu’on appelle la 5G «sub-6» qui est similaire à LTE dans la façon dont elle peut parcourir de plus longues distances et pénétrer dans les bâtiments. Ensuite, il y a mmWave 5G, ce que Verizon a déployé jusqu’à présent. Il offre des vitesses extrêmement rapides, mais seulement si vous pouvez le trouver.

Je plaisante souvent en disant que mmWave est génial si vous souhaitez vous garer à un endroit à l’extérieur à côté d’une tour Verizon spécifique dans une ville spécifique – mais ce n’est pas vraiment une blague. La 5G de Verizon est si difficile à trouver et à utiliser que je suis légitimement perplexe quant à la raison pour laquelle quelqu’un voudrait dépenser de l’argent supplémentaire pour l’intégrer dans un téléphone. Je suis doublement déconcerté que de nombreux téléphones coûtent 100 $ ou plus pour la compatibilité mmWave.

Sauf que je ne suis pas déconcerté, pas vraiment. Ces dernières années ont vu la croissance du complexe industriel 5G Hype. Les opérateurs américains, Qualcomm et les fabricants de téléphones ont tous collaboré (on pourrait dire de connivence) pour conduire un énorme cycle de battage publicitaire pour la 5G. Ils ont promis des jeux en streaming, la télémédecine, des voitures autonomes et le haut débit rural pour tous. Certaines de ces promesses se réaliseront, mais la certitude absolue est que les réseaux ne sont pas loin d’être prêts, et ces téléphones 5G sont la preuve la plus claire de l’écart entre le battage publicitaire et la réalité.

Nous donnons toujours le même conseil lors de l’examen d’un téléphone: n’achetez pas quelque chose aujourd’hui dans l’espoir que de futures mises à jour l’améliorent. Habituellement, ce conseil s’applique aux logiciels, car tant de promesses que les bogues seront vraiment résolus sont vaines.

Pour la 5G, ce conseil est toujours valable, mais il y a quelques nuances. Je ne pense pas que vous devriez acheter un téléphone parce qu’il a la 5G, mais si le téléphone que vous regardiez déjà a la 5G, allez-y.

Les cycles de mise à niveau du téléphone ralentissent. De plus en plus de personnes gardent leur téléphone plus longtemps. Je pense que c’est une bonne chose: cela signifie que les téléphones sont assez bons pour durer plusieurs années, cela signifie moins de gaspillage et cela permet aux consommateurs d’économiser de l’argent. Mais pour une période de deux ou trois ans ou plus, obtenir un téléphone 5G pourrait avoir du sens, même si ce n’est pas encore quelque chose à rechercher.

L’achat d’un téléphone 5G cette année est une assurance contre l’avenir plus qu’un avantage immédiat aujourd’hui. Certaines mises à niveau sont suffisamment importantes pour pousser un cycle de mise à niveau même si vous ne l’aviez pas prévu. La 5G n’est pas ce genre de mise à niveau cette année, mais cela ne fait pas de mal de l’avoir si vous envisagez de la mettre à niveau de toute façon.

Pour le ramener sur les nouveaux iPhones, je crains qu’Apple ne fasse partie de ce complexe industriel 5G Hype. Il est fallacieux de promettre des avantages immédiats de la 5G – du moins aux États-Unis – et j’espère qu’Apple ne succombera pas à la tentation de le faire.

Les nouveaux iPhones devraient avoir d’autres grandes raisons de se mettre à jour: un nouveau design, de meilleurs appareils photo, des fonctionnalités AR intrigantes ou d’autres choses auxquelles je n’ai pas pensé. Chacune de ces choses pourrait être une excellente raison d’acheter un nouvel iPhone cette année. Le simple fait d’obtenir la 5G n’en fait pas partie.