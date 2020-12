Lire le contenu vidéo

Un anti-masque a lancé une crise lors d’un CVS samedi … insistant sur le fait qu’elle n’a pas à porter de masque parce qu’elle est en bonne santé et ne présente aucun symptôme … et elle les a défiés d’appeler les flics.

Il est tombé à LA, où COVID est hors de contrôle. Elle s’est approchée du comptoir et a été immédiatement repoussée par le personnel qui a dit qu’elle n’obtiendrait pas de service à moins qu’elle ne porte un masque.

La femme a blanchi à cela, ripostant que c’est “absurde” de traiter les gens en bonne santé comme s’ils étaient malades. Le personnel a correctement demandé comment elle savait qu’elle était en bonne santé … elle a dit qu’elle n’avait aucun symptôme et qu’elle se sentait bien. Bien sûr, les personnes atteintes de COVID peuvent se sentir bien dans les premiers stades et, d’ailleurs, même si la maladie progresse et transmet encore la maladie.

Elle semblait dire 2 choses … suggérant qu’elle a une condition sous-jacente et ne peut se voir refuser le service, puis dire qu’elle est une personne en parfaite santé.

Une infirmière qui se trouvait dans le magasin a essayé d’expliquer à quel point le COVID avait ravagé LA, mais elle ne l’avait pas, disant que «la propagation asymptomatique était un mythe».

Elle a prétendu qu’elle avait droit au service. Le fait est … qu’ils ont le droit absolu de refuser son service. Si un magasin demande à quelqu’un de porter un masque et qu’il ne le fera pas, il peut proposer un ajustement tout ce qu’il veut … il n’a pas droit au service.

Je vais toujours bien quand je crie REGARDE-MOI IM FINE – chrissy teigen (@chrissyteigen) 27 décembre 2020 @chrissyteigen

Chrissy Teigen se grattait apparemment la tête quand elle a regardé la vidéo, rêvant … “Je vais toujours bien quand je crie LOOK AT ME IM FINE.”