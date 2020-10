La baby-sitter de Borat 2, Jeanise Jones, a parlé de son apparition dans le film et dit qu’elle se sent “trahie”. Jones a fait forte impression dans le film satirique, lorsqu’elle est engagée par Borat (Sacha Baron Cohen) pour s’occuper de sa fille adolescente, Tutar, interprétée par l’actrice bulgare de 24 ans Maria Bakalova. Au cours de ses interactions avec la fille, Jones était très compatissante et a fait de son mieux pour offrir son soutien et ses conseils sur des sujets liés à l’inégalité entre les sexes.

Cependant, comme presque tout le monde dans le film, Jones n’avait aucune idée que Cohen et Bakalova étaient des acteurs, et une fois qu’elle a trouvé l’oput, elle n’était pas très ravie. “J’ai l’impression qu’elle vient du tiers monde et ce genre de choses arrive là où elles vendent des femmes”, a-t-elle déclaré au New York Post. “Je pense que c’est pour de vrai donc je me suis senti trahi par ça.” Elle a expliqué plus tard: «Ils m’ont dit que c’était un documentaire pour que cette jeune femme comprenne qu’elle avait des droits et qu’elle pouvait faire tout ce qu’un homme peut faire».

J’emploie une baby-sitter aux États-Unis et en Australie, mais comme je n’avais pas de bébé sur lequel elle puisse s’asseoir, elle s’occupe plutôt de ma fille pic.twitter.com/LMmP9jazuc – Borat (@BoratSagdiyev) 24 octobre 2020

Pendant son temps avec Tutar, Jones découvre qu’elle est forcée de subir une chirurgie plastique et elle fait comprendre à la jeune fille qu’elle devrait «utiliser votre cerveau, parce que votre papa est un menteur». Elle a également dit à Tutar qu’elle voulait juste qu’elle “soit heureuse” avec qui elle est. “J’ai ressenti de la douleur pour elle et j’ai essayé [to see] s’il y a un moyen de lui faire comprendre qu’elle n’a pas besoin de faire tout cela. “

Jones a filmé une grande partie de ses scènes dans l’Oklahoma, mais a ensuite été transportée par avion dans l’État de Washington pour filmer des scènes supplémentaires. Elle a reçu 3600 $ pour sa participation et a dit que le film serait présenté en première à l’étranger en novembre. Pourtant, elle dit qu’elle a continué à s’inquiéter pour l’adolescente qu’elle avait rencontrée et qu’elle dirigeait son église dans la prière pour la jeune femme. «Nous étions inquiets», a déclaré Jones. “Nous étions là-haut en train de prier pour elle et de demander à Dieu de l’aider et nous faisions ce que nous pensions être la chose chrétienne à faire.”

Enfin, Jones dit qu’elle n’a pas découvert le véritable but du film avant sa première sur le service de streaming Amazon Prime Video le 23 octobre. . Jones est ensuite allée dire qu’elle souhaitait que les producteurs la contactent pour lui faire savoir quel était réellement le projet.