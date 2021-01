F

Toute part d’audience présente un risque pour les revenus des droits de licence de la BBC, selon un rapport.

Le National Audit Office a souligné «une certaine incertitude quant à l’avenir financier de la BBC» au milieu d’un changement radical dans les habitudes de visionnage.

Il a déclaré que la BBC avait été «lente à changer» sur des questions telles que la baisse de la fréquentation par un public plus jeune, sans «toujours pas de stratégie centrale pour s’attaquer» au problème.

Et «si la BBC reste la marque médiatique la plus utilisée au Royaume-Uni, sa part de jeunes publics a été sous pression», a-t-il déclaré.

«La baisse de la part d’audience pose un risque financier car les gens sont moins susceptibles de payer les frais de licence s’ils ne regardent pas le contenu sous licence», a déclaré le NAO.

Les revenus des droits de licence de la BBC ont chuté de 310 millions de livres entre 2017-18 et 2019-20, à 3,52 milliards de livres.

Il y a eu une baisse de 450 000 du nombre de ménages non plus de 75 ans achetant des licences de télévision – en raison de changements dans les habitudes d’écoute de l’auditoire et plus de ces ménages se qualifiant pour une licence gratuite de plus de 75 ans.

Le radiodiffuseur a entamé des négociations avec le gouvernement en novembre de l’année dernière au sujet du financement futur qu’il recevra de la redevance.

Le NAO a déclaré que la BBC devrait produire un plan financier à long terme pour définir la prochaine étape de son programme d’épargne et comment elle financera ses nouvelles priorités.

Gareth Davies, le chef de la NAO, a déclaré: «La BBC est confrontée à des défis financiers importants alors qu’elle se lance dans les négociations sur les frais de licence et son examen de la charte à mi-parcours.

«Il a réalisé des économies de coûts significatives et a identifié le besoin d’en faire plus avec les revenus des droits de licence sous pression.

«Au fur et à mesure que les décisions concernant les frais de licence sont prises, la BBC doit développer un plan financier clair pour l’avenir, indiquant où elle investira et comment elle continuera à faire des économies.

«Sans un tel plan, il sera difficile pour la BBC de mettre en œuvre efficacement ses nouvelles priorités stratégiques.»

Le NAO a déclaré que bien que la BBC «considère qu’elle apporte une plus grande valeur à la société britannique et mondiale… elle n’a pas mené d’analyse économique à ce sujet depuis près de 10 ans».

Sa santé financière a également «été affaiblie de manière inattendue par l’impact du Covid-19», a-t-il déclaré.

«Malgré son objectif d’être un diffuseur universel et

la marque média la plus utilisée au Royaume-Uni, la BBC a connu une baisse notable du temps de visionnage de l’audience. »

Sa «principale source de revenus, la redevance, a également diminué, et la BBC est désormais confrontée à une incertitude considérable quant aux revenus qu’elle recevra de la redevance».

En 2019-2020, la BBC a généré un revenu total de 4,943 milliards de livres sterling, dont 3,52 milliards de livres sterling provenant d’un financement public provenant de la redevance télévisée.

Le temps passé par un adulte à regarder l’émission BBC TV a chuté de 30%, passant de 80 minutes par jour en moyenne en 2010 à 56 minutes en 2019.

Le temps d’audience de la radio de la BBC a également diminué chez les adultes, chutant de 15% entre 2013-14 et 2019-20, lorsque les stations de radio commerciales nationales ont maintenu ou augmenté leur temps d’audience.

Une porte-parole de la BBC a déclaré: «Comme le NAO l’a indiqué, nous avons réalisé d’importantes économies et augmenté notre efficacité, tout en maintenant nos dépenses en contenu et en continuant à être l’organisation médiatique la plus utilisée au Royaume-Uni.

«Nous avons établi des plans de réformes urgentes axées sur la fourniture d’une grande valeur à tous les publics et nous fournirons plus de détails à ce sujet dans les mois à venir.

«Le rapport souligne également l’importance d’un financement stable pour l’avenir, ce dont nous nous félicitons alors que nous entamons des négociations avec le gouvernement sur les frais de licence.»

Paul Siegert, organisateur national de la radiodiffusion au Syndicat national des journalistes, a déclaré que les conclusions du rapport «n’étaient pas surprenantes».

Il a déclaré: «Il est inacceptable que la BBC ait été forcée d’assumer le financement des droits de licence gratuits pour les plus de 75 ans. Le coût est maintenant de 500 millions de livres par an.

«Ils n’ont pu respecter cette obligation qu’en réduisant les coûts, alors que cet argent aurait dû être investi dans une programmation et un journalisme de qualité. En plus de cela, il y a la menace que le gouvernement décriminalise l’évasion des droits de licence.

«La BBC a joué un rôle vital pendant la pandémie actuelle, mais alors que la BBC entame des discussions avec le gouvernement sur le prochain règlement des frais de licence, elle doit garantir un accord à long terme financièrement sûr qui garantira son avenir.»