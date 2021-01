La première bande-annonce de Godzilla contre Kong est enfin là, taquinant la bataille de monstres tous azimuts à venir en mars. Comme le reste des sorties 2021 de Warner Bros. Pictures, Godzilla vs Kong sera présenté en première à la fois dans les salles et sur HBO Max. Le film plus grand que nature semble parfait pour l’un ou l’autre écran.

La bande-annonce de deux minutes et demie de Godzilla contre Kong met en place à la fois l’action et l’intrigue de ce blockbuster très attendu. Il explique brièvement comment Kong se retrouvera sur le continent à la suite des événements de 2017 Kong: Skull Island. Cela confirme également le retour de certains personnages humains de Godzilla: le roi des monstres de 2019, dont Madison Russell, jouée par Millie Bobby Brown.

La bande-annonce donne aux fans une compréhension assez claire de l’intrigue du film, tout en indiquant clairement qu’il y aura tous les combats de monstres mégalithiques qu’ils peuvent gérer. Il commence par souligner le lien mystérieux de Kong avec une jeune fille, faisant allusion à sa signification pour l’arc. Il met ensuite en évidence le retour de Godzilla dans le monde de la surface – apparemment après un certain temps d’absence.

Après cela, la bande-annonce résume le mystère qui va apparemment préoccuper les personnages humains: pourquoi Godzilla et Kong sont-ils en désaccord? À première vue, les personnages principaux croient que ces deux anciens monstres sont des ennemis naturels et qu’ils se sont déjà battus. En voix off, ils concluent qu’il n’y a aucun moyen de résoudre pacifiquement ce combat de monstres.

Ce résumé de l’intrigue simple est parfait pour les fans de la franchise Godzilla, qui disent souvent qu’ils veulent une intrigue minimale et une action maximale des nouveaux versements. Ils ne seront pas déçus à en juger par les images générées par ordinateur à couper le souffle exposées ici.

Dans les minutes qui ont suivi la mise en ligne de la bande-annonce, de nombreux fans ont réagi avec tristesse de ne pas pouvoir voir le spectacle dans un théâtre sur grand écran. Cette réponse impulsive a souligné l’impact mondial de la pandémie de coronavirus et l’impact historique de Warner Bros.La sortie de tous ses films sur HBO Max cette année. Certains cinéphiles craignent que cela ne porte un coup durable à l’industrie du théâtre déjà en difficulté.

Godzilla vs Kong ne sera pas le premier film à passer directement à HBO Max dans le cadre de cette nouvelle stratégie, mais ce sera l’un des plus grands de l’année. La bataille des monstres est un blockbuster clair, non seulement en raison de sa taille et de son ampleur, mais en raison de ses implications en matière de franchise. C’est l’aboutissement d’années de planification, poursuivant la continuité établie pour la première fois dans le film Godzilla de 2014. Si le studio considère cette sortie comme un succès, cela prouverait à de nombreux fans que les salles de cinéma ne sont plus nécessaires pour qu’un film à gros budget fonctionne.

Ceux qui se sentent en sécurité pour assister à une projection en salle peuvent voir Godzilla contre Kong à partir du vendredi 26 mars. D’autres peuvent le voir sans frais supplémentaires sur HBO Max le même jour.