La saison 4 de la couronne promet de tirer le rideau sur le mariage du prince Charles et de la princesse Diana, ainsi que sur les autres moments dramatiques auxquels la famille royale britannique a été confrontée dans les années 1980. Emma Corrin, qui a déjà joué dans la série DC Comics Pennyworth, a marqué son rôle révolutionnaire en tant que Diana pour la quatrième saison de l’émission Netflix et est largement présente dans la nouvelle bande-annonce, publiée plus tôt cette semaine. La saison entière sortira le 15 novembre, un an après la sortie de la saison 3.

Dans la saison 4, le créateur Peter Morgan retracera les années sous le mandat de premier ministre de Margaret Thatcher, Gillian Anderson rejoignant le casting en tant que Thatcher. Olivia Colman est de retour pour jouer la reine Elizabeth II, tandis que Tobias Menzies incarne à nouveau le prince Philip et Helena Bonham Carter dans le rôle de la princesse Margaret. Josh O’Connor, qui a été présenté comme le prince Charles dans la saison 3, continuera dans le rôle.

Dans la bande-annonce, Corrin est représenté portant une reconstitution de la robe de mariée emblématique de la princesse Diana. Le porter était “aussi incroyable que vous pouvez l’imaginer”, a déclaré Corrin à Entertainment Weekly. “C’était merveilleux. En fait, j’ai vraiment apprécié les essayages de la robe”, a déclaré Corrin. «Je suis vraiment mauvais en essayage, je suis le plus grand agité au monde. Je pense que toute l’équipe de couture m’a détesté. Mais j’ai trouvé cela fascinant parce qu’ils ont littéralement dû construire la robe de mariée autour de moi et cela a pris des siècles . “

Corrin, 24 ans, a déclaré qu’il était important que le public apprenne à connaître Diana tout au long de ses premières années. Diana n’avait que 20 ans lorsqu’elle a épousé Charles en 1981 et 36 lorsqu’elle est décédée en 1997. L’actrice a également beaucoup appris et a été surprise que Diana portait une salopette jaune à sa deuxième rencontre avec Charles, qualifiant le premier sens du style de Diana horrible. “La deuxième fois qu’elle rencontre Charles, quand elle est dans cette salopette jaune, je voulais juste pleurer”, a déclaré Corrin. “J’étais comme, est-ce que vous plaisantez? Horrible. Et ces gilets-pull. Cela montre vraiment que la mode est quelque chose qui évolue avec vous. J’ai certainement trouvé ça. Si je regarde des photos de moi quand j’étais plus jeune, oh mon Dieu. Cauchemar! “

Menzies a suggéré que Philip voyait des similitudes entre lui et Diana, car ils étaient des étrangers lorsqu’ils ont rejoint la famille royale. “Mais je pense qu’à un niveau très basique, il pense juste que c’est un bon choix. D’une manière un peu démodée, je pense qu’il aimait aussi sa féminité, sa beauté”, a déclaré l’acteur Outlander au Hollywood Reporter. “Il a été en quelque sorte très séduit par elle aussi, je pense.”