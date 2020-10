Young Sheldon La saison 4 débute la semaine prochaine et de grands changements sont en cours pour la série préquelle de Big Bang Theory. La saison reprendra là où la saison 3 s’est arrêtée et les fans pourront voir Sheldon (Iain Armitage) diplômé du lycée. C’était censé être la finale de la saison 3, mais elle n’a été filmée que tard cet été en raison des arrêts de pandémie de coronavirus à Hollywood au printemps. Après la première de la saison 4, l’émission suivra les expériences de Sheldon à l’université.

La production de Young Sheldon s’est arrêtée deux jours seulement après le début de la production du véritable final de la saison 3. L’obtention du diplôme d’études secondaires de Sheldon était trop importante pour être ignorée, c’est donc devenu la première de la saison 4. “Ça fait mal de ne pas pouvoir terminer celui-là”, a déclaré le co-créateur de la série Steven Molaro à TVLine en avril. «C’était vraiment un épisode très agréable… Nous n’avons pas de plan officiel, mais c’est quelque chose que je suis certainement intéressé à essayer de faire, oui.

Dans la première de la saison 4, Sheldon a une «panne» après avoir obtenu son diplôme du lycée et craint de ne pas être prêt pour l’université à 11 ans. , qui lui dit qu’il doit affronter ses peurs. Il y a aussi des scènes de Sheldon et de ses parents George Sr. (Lance Barger) et Mary (Zoe Perry) interviewés après avoir été nommé major de la promotion. “Une fois que je suis à l’université, pouvons-nous pousser mon heure de coucher à 8h30?” Sheldon a demandé à Mary.

La théorie du Big Bang a établi que Sheldon s’était inscrit à l’université à 11 ans, mais heureusement, l’émission n’a jamais dit où il était allé à l’université. Molaro et les écrivains Young Sheldon en ont profité pour choisir East Texas Tech. De cette façon, Sheldon n’a pas eu à quitter ses parents à un si jeune âge. Une fois que Sheldon aura 14 ans, il devra aller à CalTech pour ses études supérieures, car cela a été mentionné dans Big Bang.

“Je me suis dit: ‘Je ne peux pas renvoyer cet enfant loin de sa mère'”, a déclaré Molaro à TVLine. “Je veux dire, de façon réaliste, c’est un petit enfant. Il a besoin d’avoir ses parents autour, ou au moins avoir accès à une sorte de famille ou à quelqu’un qui s’occupe de lui, alors ça a marché.”

Young Sheldon se déroule au début des années 1990 et met également en vedette Montana Jordan dans le rôle du frère aîné de Sheldon George Jr., Anny Potts dans la grand-mère de Sheldon Meemaw, Matt Hobby dans le pasteur Jeffery Hodgkings-Difford et Wallace Shawn dans le rôle de John Sturgis, le professeur d’université qui encourage Sheldon. . Jim Parsons, qui a joué Sheldon dans The Big Bang Theory, raconte la série. Les trois premières saisons sont disponibles en streaming sur HBO Max et la saison 4 démarre le 5 novembre à 20 h HE sur CBS.