Les Pearsons sont de retour et NBC donne aux fans de This Is Us un aperçu de la prochaine saison 5 moins de deux semaines avant la première du 27 octobre. Le tournage ayant commencé il y a quelques semaines à peine au milieu de la pandémie de coronavirus, il n’y avait pas grand-chose à voir dans la première bande-annonce, mais certainement assez pour que les fans sachent qu’ils sont dans une course folle en ce qui concerne le drame déchirant.

La bande-annonce commence par un certain nombre de photos de famille, comme Rebecca de Mandy Moore dit à Kate, l’adolescente d’Hannah Zelle, “Je pense qu’il est temps de commencer un nouveau chapitre.” On peut également voir Sterling K. Brown fêter son 40e anniversaire avec sa femme Beth, interprétée par Susan Kelechi Watson et le reste de sa famille. Kevin Hartley de Justin Hartley est vu en train de marcher vers sa voiture portant un masque facial, montrant que les Pearsons s’attaqueront à la pandémie de COVID-19 dans la série, comme confirmé précédemment par le créateur de l’émission, Dan Fogelman.

Les Pearsons sont prêts pour un nouveau départ. pic.twitter.com/cHPAOWo1rs – C’est nous (@NBCThisisUs) 14 octobre 2020

Kevin est ensuite vu au lit avec Madison de Caitlin Thompson, se frottant le ventre de femme enceinte après avoir appris dans la finale de la saison 4 qu’elle portait ses deux bébés. La bande-annonce se termine ensuite par une photo de Kate, Kevin et Madison de Chrissy Metz en train de craquer sur le canapé de la cabine avant que Kevin ouvre la porte pour voir Randall se tenir là. Les fans se souviendront du combat brutal de Kevin et Randall lors de la finale de la saison 4, et il est clair que les deux n’ont pas oublié non plus.

“La pire chose qui m’est arrivée a été le jour où ils vous ont ramené à la maison”, raconte Kevin à Randall.

La décision de lutter contre la pandémie de coronavirus a été difficile, a déclaré Fogelman à Entertainment Weekly en août. “C’est un défi vraiment énorme pour nous”, a-t-il déclaré. “Je n’arrête pas de dire:” Comme si jongler avec cette série avec 18 000 chronologies et personnages n’était pas assez difficile. ” C’est vraiment une question compliquée. Cela a été compliqué pour toutes les émissions. Je ne peux pas vous dire la quantité de débat qui a eu lieu dans tout, de notre émission existant dans un monde où la corona n’a pas eu lieu, comme de nombreuses émissions vont choisir de le faire faire, pour que les neuf premiers épisodes se déroulent tous pendant une période de quarantaine pendant notre hors saison. Nous avons parcouru toute la carte. Je pense que nous avons un plan qui divise l’équilibre … Mais vous savez, nous ‘ des écrivains fluides. Nous avons la capacité de nous adapter au besoin. ” This Is Us lance sa première de deux heures de la saison 5 le mardi 27 octobre à 21 h HE sur NBC. Pour en savoir plus sur This Is Us de PopCulture, cliquez ici.