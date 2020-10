Un nouveau film sur la légende du streetball Jackie Ryan sera bientôt disponible, et la bande-annonce est sortie. Entertainment Tonight a obtenu la bande-annonce de Blackjack: The Jackie Ryan Story, et Greg Finley joue le personnage principal. Le film met également en vedette Ashley Greene David Arquette et Michael Rapaport. La bande-annonce peut être vue ici.

Blackjack: The Jackie Ryan Story est réalisé par Danny A. Abeckaser, qui a précédemment réalisé le film Mob Town. “Nous devions choisir des acteurs qui pourraient non seulement jouer et représenter ces rôles biographiques, mais aussi des acteurs qui pourraient jouer au basket”, a déclaré Abeckaser à ET. “C’était important pour moi en tant que réalisateur afin de pouvoir tourner ce film avec précision pour raconter l’histoire de Jackie Ryan comme je voulais la raconter.”

En mai, Deadline rapportait que Gravitas Ventures avait revendiqué les droits de distribution du film qui raconte l’histoire de Jackie Ryan, un joueur de streetball de New York. “J’ai hâte que les gens voient ce film, qui était un véritable projet de passion”, a déclaré Abeckaser à Deadline à l’époque. «Nous avons passé deux ans à travailler sur le film dans les coulisses et avons terminé la production l’automne dernier. Pouvoir enfin faire ses débuts sur grand écran avec Gravitas comme partenaire, c’est plus que passionnant.

Ryan est considéré comme l’un des meilleurs joueurs à ne jamais jouer en NBA. Il a attiré beaucoup d’attention au lycée John Jay, mais a ensuite emmené son jeu à East 5th St. Park à Brooklyn où il a maîtrisé son métier dans le basket de rue. Ryan est connu pour son tir à trois points, et l’ancienne star de la NBA Chris Mullin l’a appelé le meilleur tireur qui n’a jamais joué dans la ligue.

“Au cours de mes 35 années de basket-ball”, a déclaré Pete Coakley, l’entraîneur de Ryan à la John Jay High School de Brooklyn, au New York Times en 2003. “Jack était le meilleur joueur de lycée que j’ai jamais eu – l’un des meilleurs que je jamais vu – et la plus grande déception. Il était totalement talentueux et totalement sauvage. Mais au fond, il a déçu tous ceux qui ont essayé de l’aider à l’époque. “

Finley est connu pour son travail à la télévision. Il est apparu dans neuf épisodes d’iZombie et était une série régulière sur La vie secrète de l’adolescent américain. Les fans pourront le voir dans un rôle différent dans Blackjack: The Jackie Ryan Story, qui sera disponible sur Amazon, iTunes et à la demande le 30 octobre.