Un des paris les plus récents de la part de la plateforme Netflix “Don’t Look Up” arrivera bientôt sur le service de streaming et les premières avant-premières du nouveau film qui rassemble des figures de la stature de Leonardo Dicaprio, Timotheé Chalamet et Jennifer Lawrence sont déjà visibles.

Le film écrit et réalisé par Adam McKay, “Ne lève pas les yeux“, par un cinéaste de renom nominé aux Oscars en 2018 réunira des stars hollywoodiennes de renom, l’actuelle célèbre Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet et marquera en même temps le retour à l’écran de Leonardo DiCaprio.

Il faut rappeler que l’acteur et écologiste a eu sa dernière participation à “Il était une fois … à Hollywood”, sorti en 2019, écrit et réalisé par Quentin Tarantino, qui a réuni des visages éminents du grand écran, Brad Pitt, Margot Robbie , Al Pacino et Dicaprio parmi les protagonistes.

Désormais, le nouveau film du “géant du streaming” réunira deux des acteurs considérés comme “les plus beaux” et qui placera Leonardo Dicaprio et Timothée Chalamet au centre des projecteurs, à côté de la star exceptionnelle du moment, Jennifer Lawrence.

Donc, cette nouvelle émouvante a grandement fait part aux fans qui ont montré leur enthousiasme sur les réseaux sociaux. Apparemment, c’est un film qui promet beaucoup pour tous.

Il est à noter que “Don’t Look Up”, vient du bras d’autres figures reconnues de la musique agissant puisque le talent d’Ariana Grande, Chris Evans, Meryl Streep, Cate Blanchett et Jonah Hill, en fera sûrement l’une des les favoris.

Les papiers Dicaprio et Chalamet

Selon certains rapports du site Elle, Leonardo Dicaprio jouera le Dr Randall Mindy, un astronome avec Kate Dibiasky, qui entreprendra une tournée mondiale des médias pour avertir l’humanité d’un astéroïde qui exterminera la vie sur Terre. .

Le rôle de Chalamet dans cette histoire est toujours un mystère car aucun rapport n’a été divulgué sur sa prochaine implication dans cette histoire.

«Don’t Look Up» écrit sous le livret d’Adam McKay, un cinéaste de renom nominé en 2018 pour des œuvres telles que Vic et The Big Short en 2015, ainsi que la réalisation de la série à succès Succession.

Jusqu’à présent, le service de streaming n’a pas donné de date exacte pour ce lancement, cependant, apparemment, la production de “Don’t Look Up” est enregistrée à Boston et dans le Massachusetts, cela s’est passé.

La bonne nouvelle est que vous pouvez déjà voir les premières images du film où Dicaprio et Chalamet semblent presque méconnaissables, vous pouvez donc les voir à travers la vidéo suivante.

Connaissez-vous Timotheé Chalamet?

Bien que l’acteur ait participé à plusieurs projets, peut-être beaucoup ne sont pas conscients de la trajectoire qui l’a conduit en si peu de temps à se démarquer parmi d’autres visages du monde tant convoité du cinéma.

Il est d’origine purement new-yorkaise, il a participé à plusieurs titres reconnus dans l’industrie cinématographique et peut-être l’avez-vous vu dans des séries telles que “Law and order”, “Homeland”, Men, Women & Children (2014).

Il a fait ses débuts au cinéma avec Men, Women & Children (2014) de Jason Reitman et était le fils adolescent de Matthew McConaughey dans Interstellar Space Odyssey de Christopher Nolan la même année. Lady Bird et The King, Little Women (2019), parmi tant d’autres.

