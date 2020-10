Le dernier film de Chadwick Boseman sort sa bande-annonce | AP

Récemment, la plateforme Netflix a publié la bande-annonce du dernier film auquel l’acteur a participé Chadwick Boseman, acteur reconnu pour son rôle principal dans “Black Panther”, qui a également perdu la vie il y a deux mois.

C’était il y a un peu plus de deux mois que la malheureuse nouvelle a été annoncée que Chadwick Boseman avait perdu la vie à cause d’un cancer du côlon, cependant, son grand héritage continuera et il est plus vivant que jamais.

Cela est dû au fait qu’avant de perdre la vie, il a enregistré un dernier film qui sortira bientôt, donc la bande-annonce de “Fond noir de Ma Rainey“.

Ce nouveau film est basé sur l’œuvre homonyme d’August Wilson et tourne autour de l’histoire de Ma Rainer, une pionnière du genre blues qui devra affronter les adversités de son temps, dans lesquelles des musiciens de couleur ont dû lutter contre le racisme et l’exploitation.

Dans Black Bottom de Ma Rainey, Viola Davis jouera Ma Rainer, tandis que Boseman assumera le rôle de, Leeve, un trompettiste qui cherche à faire sa propre marque sur la scène musicale de Chicago dans les années 70 et qui deviendra également l’intérêt amour du protagoniste.

C’est ainsi que l’on pourrait dire que le dernier travail de l’acteur a été l’un des plus ambitieux de toute sa carrière.

Dans la bande-annonce qui a été récemment révélée, vous pouvez voir Leeve essayer de réinventer le blues, cependant, ce ne sera pas facile pour lui, car il devra faire face à une industrie qui n’est pas préparée à un changement aussi radical.

Avec ce film Chadwick Boseman Il a dit adieu au jeu d’acteur, car même s’il était très malade en travaillant sur le film, il n’a jamais montré de signes de faiblesse et aurait donné l’une de ses meilleures performances.

Très probablement, Netflix tentera de faire pression pour une nomination aux Oscars pour Boseman pour sa grande performance dans le film, et compte tenu de sa carrière, l’acteur est susceptible d’atteindre son objectif.

Ce film a été réalisé par George, C. Wolfe, qui a remporté plusieurs Tony Awards pour la réalisation des productions, “Angels in America: Millennium Approaches” et “Bring in da Noise, Bring in da Funk”. les fans savent déjà à quoi s’attendre de leur travail.

C’est ainsi que la bande-annonce de “Ma Rainey’s Black Bottom” nous donne un premier aperçu des derniers travaux de Chadwick Boseman et confirme une fois de plus pourquoi il était l’un des acteurs les plus recherchés au monde d’Hollywood.

Chadwick Aaron Boseman a commencé sa carrière d’acteur en faisant de brèves apparitions dans des séries télévisées telles que “Law & Order”, “All My Children”, “Third Watch”, “CSI: NY”, entre autres.

Il a joué T’Challa dans «Captain America: Civil War» en 2016, «Black Panther» en 2018, «Avengers: Infinity War» en 2018 et «Avengers: Endgame» en 2019 et grâce à son interprétation du personnage. , a été récompensé aux MTV Movie & TV Awards et aux Film Critics Awards.

Comme vous vous en souvenez, Boseman Il a perdu la vie le 28 août 2020 à sa résidence de Los Angeles en raison de complications d’un cancer colorectal qui avait été diagnostiqué en 2016 et qu’il avait gardé secret du public.

