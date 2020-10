O

La reine Elizabeth II de livia Colman et Margaret Thatcher de Gillian Anderson s’affrontent dans un échange glacial dans la bande-annonce officielle de The Crown saison 4.

La bande-annonce de la quatrième saison de la très populaire émission Netflix – qui sort le 15 novembre – est sortie pour le plus grand plaisir des fans.

Deux intrigues importantes seront la relation entre le monarque et le chef de l’État et le mariage du prince Charles, joué par Josh O’Connor, et Lady Diana Spencer, interprétée par Emma Corrin.

La saison commence à la fin des années 1970, lorsque Thatcher a été élu.

Le premier ministre répond qu’elle est «à l’aise» avec les ennemis.

L’écrivain de la Couronne Peter Morgan a déclaré qu’il voulait explorer la relation entre la reine et Thatcher.

Margaret Thatcher de Gillian Anderson

Il a déclaré: «On pourrait dire que ce sont deux femmes très similaires, nées à quelques mois d’intervalle. Ils sont très bien définis par la Seconde Guerre mondiale, par un sentiment de frugalité, de travail acharné, d’engagement, de christianisme et bien plus encore. C’était une sagesse commune que la reine et Thatcher ne s’entendaient pas. Je pense qu’il y avait probablement beaucoup de respect. Mais ils avaient aussi de nombreuses différences, c’était vraiment amusant d’explorer leurs différences et leurs similitudes. J’ai aussi la chance de les explorer toutes les deux en tant que mères. Ecrire Thatcher et la reine en tant que mères était probablement un angle que personne n’avait exploré auparavant. Mais cela a donné l’un de mes épisodes préférés de la saison.

Pendant ce temps, le monarque est préoccupé de trouver une épouse pour son fils, le prince Charles, qui reste célibataire à 30 ans.

Lady Diana Spencer est choisie comme épouse convenable, le couple se mariant dans un mariage apparemment féerique en juillet 1981. La relation difficile du couple et les luttes de Diana au sein de la famille royale prennent vie dans cette série.

The Crown: Tournage de la saison 4 – En images

Emma Corrin tournage des scènes de la princesse Diana sur le plateau de la couronne (saison 4) pour les funérailles de Lord Mounbatten

SplashNews.com

Emma Corrin dans le rôle de la princesse Diana dans The Crown sur le plateau avec Josh O’Connor

SplashNews.com

Emma Corrin dans le rôle de la princesse Diana dans The Crown sur le plateau avec Josh O’Connor

SplashNews.com

Emma Corrin comme princesse Diana dans The Crown sur le plateau

SplashNews.com

Emma Corrin dans le rôle de la princesse Diana et Josh O’Connor dans le rôle du prince Charles dans The Crown sur le plateau

SplashNews.com

Emma Corrin comme princesse Diana dans The Crown sur le plateau

SplashNews.com

Emma Corrin dans le rôle de la princesse Diana et Josh O’Connor dans le rôle du prince Charles dans The Crown sur le plateau

SplashNews.com

Emma Corrin dans le rôle de la princesse Diana et Josh O’Connor dans le rôle du prince Charles dans The Crown sur le plateau

SplashNews.com

Emma Corrin comme princesse Diana dans The Crown sur le plateau

SplashNews.com

Emma Corrin comme la princesse Diana dans The Crown sur le plateau

SplashNews.com

Emma Corrin comme princesse Diana dans The Crown sur le plateau

SplashNews.com

Emma Corrin dans le rôle de la princesse Diana et Josh O’Connor dans le rôle du prince Charles dans The Crown sur le plateau

SplashNews.com

Le clip était la première fois que les fans entendaient la voix de Thatcher d’Anderson et de la princesse Diana de Corrin.

En écrivant la princesse Diana, Peter a déclaré: «Diana a maintenant une perspective historique. J’en suis vraiment conscient. Je ne veux vraiment pas m’approcher trop près pour que ce que je fais soit journalistique. Je veux vraiment m’assurer qu’il y a suffisamment de distance pour que si vous racontez l’histoire de Diana, cela puisse presque être autre chose. Cela peut avoir une résonance métaphorique. »

La bande-annonce présente également d’autres stars de la quatrième saison – dont Helena Bonham Carter en tant que princesse Margaret, Tobias Menzies en tant que duc d’Édimbourg, Erin Doherty en tant que princesse Anne, Emerald Fennell en Camilla Parker Bowles, Marion Bailey en tant que reine mère, Georgie Glen en tant que Lady Fermoy, Tom Byrne comme Prince Andrew, Angue Imrie comme Prince Edward et Charles Dance comme Lord Mountbatten.

Stephen Boxer joue également le rôle de Denis Thatcher aux côtés de Rebecca Humphries dans le rôle de Carol Thatcher et Freddie Fox dans le rôle de Mark Thatcher.

La saison 4 de la couronne sera lancée dans le monde entier le dimanche 15 novembre.