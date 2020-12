T

La Banque d’Angleterre a laissé aujourd’hui ses taux d’intérêt inchangés à 0,1% alors qu’elle attend le résultat des négociations sur le Brexit et le déploiement du vaccin Covid avant de faire son prochain mouvement.

Dans un communiqué, la Banque a déclaré: “La principale nouvelle depuis le rapport de novembre a été l’expérimentation réussie de certains vaccins Covid et les plans initiaux de les déployer largement au cours du premier semestre de l’année prochaine.

«Ceci est susceptible de réduire les risques de baisse des perspectives économiques de Covid précédemment identifiés par le comité.

«Les marchés financiers du monde entier et certaines enquêtes auprès des entreprises et des consommateurs ont réagi positivement à ces évolutions qui devraient soutenir l’activité future au Royaume-Uni et dans le monde.

“Néanmoins, l’activité mondiale récente a été affectée par l’augmentation des cas de Covid et la réimposition associée de restrictions.”

Hinesh Patel, gestionnaire de portefeuille chez Quilter Investors, a déclaré: «Tout comme la Réserve fédérale attend l’annonce d’un plan de relance, la Banque d’Angleterre est bloquée dans l’attente de la résolution des négociations sur le Brexit et a donc choisi de maintenir la relance en suspens.

“Il semble que la BoE soit paralysée par le résultat d’un accord sur le Brexit, mais elle est toujours consciente alors qu’elle cherche à s’adapter là où elle le peut.

«Mais avec une grande partie du pays soumis à des restrictions de niveau trois, ils sont simplement en attente et voient le mode avant de répondre à toute nouvelle menace économique.

Laith Khalaf, analyste financier chez AJ Bell: «La Banque d’Angleterre ne fera pas son prochain pas tant qu’elle ne sait pas dans quelle direction le Brexit se dirige.

“En cas de non-accord, il serait probablement disposé à examiner la hausse temporaire de l’inflation due à la faiblesse de la livre sterling et à l’imposition de droits de douane, mais il ne pouvait pas fermer les yeux sur l’impact économique d’un désordre. Brexit.

«Le gouverneur de la Banque a déclaré qu’aucun accord n’aurait un effet économique à long terme plus important que la pandémie, nous pouvons donc nous attendre à de nouvelles mesures de relance en cas d’échec des négociations sur le Brexit, que ce soit sous la forme de plus de QE ou de réductions des taux d’intérêt. Sur ce dernier point, la Banque flirte déjà avec sa borne inférieure effective, et il y a eu un chœur de gémissements de la part des grandes banques sur la perspective de taux négatifs.

«Que la Banque choisisse ou non de baisser les taux en 2021 ou non, les perspectives de trésorerie ne changent pas significativement cela. Près de 12 ans après la baisse du taux d’escompte au niveau d’urgence de 0,5%, nous sommes toujours coincés dans le bas pour un marasme plus long. “