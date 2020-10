Eddie Van Halen a perdu sa longue bataille contre le cancer de la gorge mardi à l’âge de 65 ans. Van Halen était l’un des guitaristes les plus emblématiques de son temps et l’un des fondateurs du groupe de rock au milieu des années 1970. Son impact a été laissé sur de nombreux acteurs de l’industrie, y compris l’ancien leader du groupe, Sammy Hagar, qui lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux après avoir appris son décès.

Au fil des ans, Van Halen a été aux prises avec des problèmes médicaux. Avant son diagnostic de cancer il y a deux décennies, le père de Wolfgang, qui joue de la basse pour le groupe, a dû subir une arthroplastie de la hanche en 1999 après avoir reçu un diagnostic de nécrose avasculaire chronique. Un an plus tard, une partie de sa langue lui a été enlevée à cause d’un cancer. En 2002, il était déterminé à ne plus avoir de cancer jusqu’à ce qu’il reçoive un diagnostic de cancer de la gorge au milieu des années 2010, le révélant pour la première fois en 2019. Entre tout cela. Van Halen a admis qu’il avait lutté contre l’abus d’alcool et de drogues depuis son plus jeune âge, entrant en cure de désintoxication en 2007.

En 2001, quand il a été révélé que le rocker né aux Pays-Bas avait reçu un diagnostic de cancer, Van Halen a écrit sur le site Web du groupe qu’il était désolé d’avoir «attendu si longtemps» pour sortir et répondre aux rumeurs après qu’elles aient commencé à circuler plus tôt dans le année. «Bien qu’il soit difficile de dire quand, il y a de fortes chances que je sois sans cancer dans un proche avenir», avait-il déclaré à l’époque. Il a également écrit qu’à l’époque, il se sentait en meilleure santé que jamais.

En partageant la nouvelle du décès de son père mardi, Wolfgang a noté qu’il «avait perdu sa longue et difficile bataille contre le cancer ce matin». Il l’a décrit comme le «meilleur père que je puisse jamais demander» et qu’il appréciait tous les moments que les deux partageaient sur et hors scène. Le plus jeune membre de Van Halen a rejoint le groupe en 2006. Il a remplacé Michael Anthony comme bassiste après qu’Anthony ait passé près de trois décennies avec le groupe. Une de ses premières sorties sur la route avec le groupe de rock emblématique a eu lieu lors de leur tournée mondiale 2007-08. Il a également joué un rôle important dans la production de leur album de 2012, “A Different Kind of Truth”. Les deux avaient certainement plus que la relation typique père-fils: «Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte.»