Exclusif

Lil Tay pourrait bientôt revenir sous les feux de la rampe, mais sa future carrière repose sur une bataille pour la garde entre ses parents qui est sur le point de culminer.

Des sources proches de Lil Tay disent à TMZ … que la jeune rappeuse grossière est à la maison à Vancouver où ses parents, Angela Tian et Christopher Hope, sont enfermés dans une bataille judiciaire pour la garde de Lil Tay et le contrôle total de sa vie et de sa carrière.

On nous dit que les parents de Lil Tay se débattent devant les tribunaux depuis la fin de 2018 et qu’ils s’attendent à ce que le juge rende de grandes décisions en matière de garde dans les semaines à venir. On nous dit qu’ils partagent actuellement la garde.

L’avenir de Lil Tay sera fortement impacté par la décision du juge … nos sources disent que ses parents la veulent tous les deux dans le divertissement, mais ils ont des plans très différents pour qu’elle reste pertinente.

On nous dit que la mère de Lil Tay veut la laisser faire ce qu’elle veut faire – même si cela signifie déposer de nombreuses vidéos trash sur les réseaux sociaux.

Lire le contenu vidéo

Ce n’est peut-être pas surprenant … rappelez-vous, maman a utilisé la Mercedes de son patron comme accessoire dans l’une des tristement célèbres vidéos trash de Lil Tay, et quitter son travail quand son patron a compris et s’est énervé.

D’un autre côté, on nous dit que le père de Lil Tay préfère le cheminement de carrière plus traditionnel du théâtre et du chant.

Dans le passé, le père de Lil Tay a exprimé son inquiétude au sujet de ses singeries sur les réseaux sociaux et a estimé que les autres profitaient d’elle juste pour en tirer profit pour eux-mêmes.

Comme vous le savez … Lil Tay est absente des médias sociaux depuis juin 2018, après que son père a reçu une ordonnance du tribunal l’obligeant à retourner à Vancouver et à cesser de publier sur son compte Instagram, qui compte 1,8 million d’abonnés.

On dirait qu’elle pourrait l’être reviendra bientôt … alors restez à l’écoute.

Nous avons contacté le père de Lil Tay, qui a déclaré qu’il ne voulait pas commenter les questions juridiques en suspens, mais qu’il aimait et voulait ce qu’il y avait de mieux pour sa fille. La mère de Tay n’a fait aucun commentaire.