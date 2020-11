T

a BBC a défendu un épisode de Have I Got News For You après avoir présenté une blague sur le bombardement de Glastonbury pour se débarrasser des partisans de Jeremy Corbyn.

Le comédien Fin Taylor a déclaré sur le panneau de BBC One que sa «relation avec Corbyn est comme Bob Dylan, en ce sens que je ne le déteste tellement qu’à cause de ses fans», qu’il qualifie de «fanatiques».

Et il a ajouté: «Donc, tout ce que vous avez à faire est, l’année prochaine, de bombarder Glastonbury, avec un peu de chance la tête d’affiche de Dylan. Deux oiseaux, une pierre.

Sur Twitter, un téléspectateur mécontent a écrit: «Habituellement, laissez tomber Corbyn, mais cette semaine, #HIGNFY était trop loin. C’est la première fois que j’ai été suffisamment offensé pour me signaler. »

La BBC a déclaré dans un communiqué: «Après plus de 30 ans à l’antenne, Have I Got News For You est une série humoristique bien établie qui s’est bâtie une réputation d’humour irrévérencieux et de satire.

«Les téléspectateurs réguliers s’attendent à ce que les panélistes fassent des blagues et comprennent que les contributions se veulent drôles et amusantes, et cette édition n’a pas fait exception.

«Il était clair que le comédien Fin Taylor parlait d’un scénario complètement absurde, dans lequel il comparait Jeremy Corbyn à Bob Dylan, et ne devait en aucun cas être pris au sérieux.

(

Jeremy Corbyn

/ PA)

La comédienne, 62 ans, a suscité l’indignation lorsqu’elle a fait des commentaires en 2019 sur des milkshakes lancés sur des politiciens, suggérant que de l’acide de batterie pourrait être utilisé à la place.

Elle a déclaré à l’émission Heresy: «Je me demande pourquoi s’embêter avec un milkshake alors que vous pourriez obtenir de l’acide de batterie.»

Ofcom a déclaré que les commentaires, diffusés en juin 2019, «avaient clairement le potentiel d’offenser les auditeurs».

Il a déclaré que les commentaires «étaient peu susceptibles d’encourager ou d’inciter à la commission d’un crime».

Il a cité les attentes du public à l’égard de Brand et du programme satirique, et la bande dessinée expliquant clairement que ses commentaires ne doivent pas être pris au sérieux ou mis en œuvre.

Elle avait dit à l’antenne: “Je ne vais pas le faire, c’est de la pure fantaisie, mais je pense que les milkshakes sont pathétiques, je le fais vraiment.”

L’émission a été enregistrée au milieu d’un débat politique sur le Brexit et environ trois semaines après que Nigel Farage se soit fait jeter un milk-shake par un membre du public.