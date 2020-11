La note, qui avait disparu des archives de la société, aurait été envoyée par la princesse de Galles alors que M. Bashir faisait l’objet d’une enquête pour avoir utilisé des relevés bancaires falsifiés pour la persuader d’accepter la réunion.

Mais la note récemment récupérée de Diana confirme qu’elle n’avait pas vu les faux documents financiers avant l’interview télévisée et qu’ils n’ont joué aucun rôle dans sa décision de parler à la caméra, a déclaré la BBC.

Princesse Diana – En images

Diana, princesse de Galles embrassant le prince Charles de Galles sur le balcon du palais de Buckingham après leur mariage en 1981

Diana, princesse de Galles avec le prince Charles de Galles en vacances à Balmoral en 1981

Album de famille photo de Lady Diana Spencer (Diana, princesse de Galles) avec Souffle, un poney Shetland, chez sa mère en Ecosse au cours de l’été 1974

Lady Diana Spencer (Diana, princesse de Galles) avec son frère Charles, Lord Alhorp (Earl Spencer) en 1968

Lady Diana Spencer (Diana, princesse de Galles) dans son landau à Park House, Sandringham, Norfolk en 1963

Lady Diana Spencer (Diana, princesse de Galles) de l’album de famille, pendant des vacances d’été en 1970 à Itchenor, West Sussex

Lady Diana Spencer (Diana, princesse de Galles) quittant son appartement en 1980

Lady Diana Spencer (Diana, princesse de Galles), la fiancée de 19 ans quitte son appartement à Coleherne Court, Earl’s Court en 1980

Le prince Charles et Lady Diana Spencer (Diana, princesse de Galles) annoncent leurs fiançailles au palais de Buckingham en 1981

Lady Diana Spencer (Diana, princesse de Galles) arrive à la cathédrale Saint-Paul de Londres avec son père, Earl Spencer, pour son mariage avec le prince de Galles en 1981

Diana, princesse de Galles avec le prince Charles de Galles lors de leur mariage à la cathédrale St Paul en 1981

Le prince et la princesse de Galles au maître-autel devant l’archevêque de Cantorbéry, Robert Runcie, lors de leur mariage à la cathédrale St Paul en 1981

Diana, princesse de Galles dans sa robe de mariée au palais de Buckingham après son mariage avec le prince Charles à la cathédrale Saint-Paul

Diana, princesse de Galles avec le prince Charles de Galles sur le balcon du palais de Buckingham après leur mariage en 1981

Le prince et la princesse de Galles dans une calèche après leur mariage à la cathédrale St Paul en 1981

Diana, princesse de Galles rencontrant la foule lors d’une tournée royale au Pays de Galles en 1981

Diana, princesse de Galles souriant alors qu’elle se prépare à embrasser une femme dans la foule, dans les rues de Carmarthen, au Pays de Galles en 1981

Diana, la princesse de Galles et le prince Charles quittent l’aile Lindo à St Mary’s avec le prince William le 21 juin 1982

Diana, la princesse de Galles et le prince Charles quittent l’aile Lindo à St Mary’s avec le prince Harry le 17 septembre 1984

Diana, princesse de Galles avec le pape Jean-Paul II lors d’une audience privée au Vatican le 25 avril 1985

Diana, princesse de Galles assiste à un mariage privé en 1985 à Foulsham à Norfolk

Diana, princesse de Galles lors d’un dîner de gala au 40e festival de Cannes sur la Côte d’Azur en 1987

Le prince Harry à 5 ans, rejoint son frère le prince William à 7 ans lors de son premier jour à la Wetherby School, Notting Hill, Londres en 1989

La princesse de Galles porte une robe bleue Catherine Walker à un bal de charité à Osterley House, Middlesex, mai 1989

Le prince Charles et la princesse de Galles Diana regardent des danseurs tribaux indonésiens à Yogyakarta en 1989

Le prince et la princesse de Galles avec leurs fils, le prince William, à droite, et le prince Harry se préparent pour un voyage à vélo à Tresco pendant leurs vacances dans les îles Scilly en 1989

Diana, princesse de Galles au mariage de Joanna Leshallas et Edward Berry en 1989 à Cranbrook, Kent

L’ancienne Première Dame Barbara Bush et Diana, princesse de Galles à la Maison Blanche, Washington DC en 1990

Lady Diana, princesse de Galles (1961 – 1997) rit avec la performeuse américaine Liza Minnelli lors d’une fête après la première du film de charité “Stepping Out”, au Langham Hilton Hotel, Londres, le 20 septembre 1991

Diana, princesse de Galles quittant la première librairie anti-sida à Paris en 1992

Diana, princesse de Galles, arrive au Palais des Congrès de Lille le 15 novembre 1992 pour l’ouverture de l’oratorio “Liverpool” de Paul McCartney

Diana, princesse de Wale visite la grande pyramide de Gizeh près du Caire en 1992

Diana, princesse de Galles rencontre Manuel Leseneo en 1992, un jeune espagnol sans-abri au London Connection Centre for the Homeless, près de Trafalgar Square

Diana, princesse de Galles avec sa mère Frances Shand Kydd participant à hte Wimbledon Men; s en simple finale en 1993

Diana, princesse de Galles prononce un discours puissant appelant à un partenariat public pour résoudre le sans-abrisme en 1993

Diana, princesse de Galles avec les princes William et Harry lors du tour des bûcherons à Thorpe Park en 1993

Diana, princesse de Galles au parc à thème Alton Towers en 1994

Diana, princesse de Galles profitant des eaux d’Indian Castle Beach pendant ses vacances à Nevis avec ses fils William et Harry en 1993

Diana, princesse de Galles assiste à un dîner de charité à la Serpentine Gallery en 1994

Diana, princesse de Galles en 1994

Diana, la princesse de Galles, le prince Harry, le prince William et le prince Charles se réunissent pour les commémorations de VJ Day le 19 août 1995 à Londres

Diana, princesse de Galles quitte son club de santé de Londres en 1995

Diana, princesse de Galles est interviewée par Martin Bashir de la BBC dans l’émission d’actualité Panorama le 20 novembre 1995

Diana, princesse de Galles rit lors d’un discours de Henry Kissinger lors du 41e gala annuel des United Cerebral Palsy Awards en 1995

Pennsylvanie

Diana, la princesse de Galles et Jemima Khan assistent à une émission de variétés le 22 février 1996 à Lahore.

Diana, princesse de Galles balayée par le vent, quitte son club de santé de Londres après son entraînement du matin en 1996

Diana, princesse de Galles arrivant au dîner dansant de l’Institut de recherche cardiaque Victor Chang, Sydney en 1996

Diana Princess of Wales arrive au Metropolitan Museum of Art de New York pour le bal du Costume Institute en 1996

Diana, princesse de Galles, posant pour une photo en 1997 avec des soldats français de la SFOR à l’aéroport de Sarajevo avant son vol pour Londres.

Diana, princesse de Galles lors de la rencontre avec Ana Paula dos Santos, épouse du président angolais Jose Eduardo dos Santos, 13 janvier 1997 à Luanda

Diana, princesse de Galles en 1997 avec Malic Bradoric de Bosnie et Zarko Beric un Serbe de Bosnie, qui ont tous deux perdu les jambes à cause des mines terrestres

Diana, princesse de Galles, visitant un champ de mines portant un gilet pare-balles lors de sa visite en Angola en 1997

Envoyé spécial des Nations Unies en Angola Alioune Beye et Diana, princesse de Galles lors d’une campagne de 1997 contre les mines terrestres en Angola

Diana, princesse de Galles, bénévole clé de la British Red Cross Landmine Campaign, écoute le conférencier Ken Rutherford en 1997, qui a été blessé par une mine terrestre en Somalie lors de cérémonies au siège de la Croix-Rouge à Washington DC

Diana, princesse de Galles assiste au lac des cygnes du Ballet national anglais en 1997

Diana, princesse de Galles attend une balade en jet-ski sur la propriété de son ami Mohammad Al-Fayed à Saint Tropez, Côte d’Azur en 1997

Diana, princesse de Galles assiste à la première de Londres “ In Love and War ” à l’Odeon Leicester Square le 12 février 1997

Diana, princesse de Galles, écoutant alors qu’elle assiste à un engagement lors d’une mission de la Croix-Rouge britannique pour mettre en évidence le mal des mines terrestres à Luanda, 1997

Diana, la princesse de Galles après son arrivée le 17 juin 1997 au Museum of Women in the Arts de Washington pour assister à un dîner de gala pour les victimes des mines antipersonnel

Les faux relevés bancaires concernent un ancien employé du frère de Diana, Earl Spencer. Mais le frère de la princesse a accusé M. Bashir d’avoir produit d’autres documents inventés relatifs aux membres de la maison royale pour se faire plaisir avec la princesse.

Le directeur général de la BBC, Tim Davie, a déjà annoncé qu’une enquête serait ouverte sur ces prétendus nouveaux documents relatifs au personnel royal.

La société a déclaré dans un communiqué: «Suite à l’annonce de l’enquête indépendante, la BBC a maintenant récupéré la note manuscrite originale de la princesse qui est mentionnée dans nos archives de l’époque. Nous allons le transmettre à l’enquête indépendante.

«Comme il y a eu beaucoup de commentaires sur cette note et que des journalistes ont posé des questions à ce sujet, nous avons pensé qu’il était approprié de déclarer que nous l’avons maintenant récupérée.

«Nous présenterons sous peu plus de détails sur l’enquête indépendante.»

Il a refusé de révéler où la note a été trouvée ou de publier une copie.

En 1996, la BBC a mené une enquête interne qui a examiné les allégations selon lesquelles M. Bashir avait utilisé de faux documents financiers, prétendant montrer qu’un membre de l’époque du personnel du comte divulguait des histoires, afin de persuader la princesse de parler.

Le graphiste Matt Wiessler, qui se moquait des documents relatifs à l’ancien employé du comte, a déclaré qu’il avait été fait bouc émissaire par la BBC et a appelé le diffuseur à s’excuser.

Martin Bashir est maintenant gravement malade avec des complications liées au coronavirus

La société a précédemment déclaré dans un communiqué que M. Bashir avait admis avoir commandé les documents bancaires simulés et qu’il était entendu que le journaliste avait «mal agi» à la fin du processus, mais on ne sait pas quelle sanction, le cas échéant, il affronta.

Rien n’indique que les personnes qui ont fait l’objet de l’un quelconque des documents financiers ont été impliquées dans un acte répréhensible.

Dans une déclaration précédente, une porte-parole de la BBC a souligné les excuses que le comte a reçues du directeur général pour les documents simulés relatifs à son ancien employé.

La BBC a déclaré que M. Bashir, maintenant rédacteur en chef de la religion de la BBC, était gravement malade avec des complications liées à Covid et était incapable de commenter.