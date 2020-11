F

L’arbitre de test ormer John Holder et Ismail Dawood, un joueur de cricket des moins de 19 ans d’Angleterre qui figurait sur la liste de réserve des arbitres de la BCE, ont accusé la BCE de «racisme institutionnel et direct, d’intimidation et de copinage».

Holder a été un arbitre professionnel pendant près de trois décennies et a joué dans 30 internationaux. Il estime qu ‘«il y a eu une politique définitive consistant à n’employer que des Blancs pour ce poste». Le dernier arbitre issu du BAME à être ajouté à la liste des arbitres de première classe de la BCE était Vanburn Holder en 1992 et aucun ne s’est présenté depuis sa retraite il y a dix ans.

En outre, Holder et Dawood affirment qu ‘«il n’y a jamais eu dans l’histoire d’officiel BAME à des postes tels que mentors d’arbitres, entraîneurs d’arbitres, agents de liaison avec le terrain, agents de liaison de cricket et arbitres de match.

Dawood, qui a joué pour Worcestershire, Glamorgan et Yorkshire, a appelé à une enquête de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC) et a déclaré qu’il n’avait “absolument aucune confiance ou confiance dans la BCE” et que l’organisation est un “désordre complet” .

«Le langage que j’ai entendu au fil des ans a été épouvantable, des mots tels que P ***, c ***, n ***** provenant d’individus attachés à la BCE», a-t-il déclaré. «Une partie de ce langage a été utilisé devant les cadres supérieurs de la BCE, ce que j’ai trouvé extrêmement dérangeant.

John Holder a été arbitre professionnel pendant près de 30 ans

«Ayant travaillé dans différents secteurs progressistes du cricket, je pense que la BCE est le dernier avant-poste colonial, elle est archaïque, et tout changement est une simple rhétorique marketing. Le plafond de verre est incroyablement bas pour les individus BAME, avec un racisme systématique au cœur.

«J’ai le sentiment d’avoir été confronté à de la discrimination raciale, de la malhonnêteté et de la désinformation, du copinage, du harcèlement, tout ce qui est profondément enraciné dans l’organisation. C’était un lieu d’isolement pour une personne issue du BAME.

Holder a proposé de travailler pour la BCE en tant que mentor des arbitres, mais n’a jamais obtenu de réponse.

«Au lieu d’anciens joueurs, avec une connaissance minimale, voire aucune, de l’arbitrage [became] mentors. C’était ridicule. Auraient-ils embauché quelqu’un qui ne pouvait pas conduire pour apprendre à quelqu’un à conduire? L’arbitrage est aussi différent du jeu que la craie l’est du fromage », a déclaré Holder.

Dawood a déjà joué pour Worcestershire, Glamorgan et Yorkshire

Il a cité l’exemple de l’ancien quilleur rapide anglais Devon Malcolm, dont le désir de devenir arbitre à la retraite n’a jamais décollé.

La BCE a commandé un examen de la manière dont elle gère ses fonctionnaires.

«Le groupe actuel d’arbitres professionnels ne reflète pas la diversité de la BCE que nous sommes déterminés à être», a déclaré la BCE. «Nous voulons voir une plus grande représentation de BAME parmi nos officiels et reconnaissons que nous avons encore un long chemin à parcourir en tant que jeu pour y parvenir.

«Plus tôt cette année, nous avons commandé une enquête indépendante complète sur l’emploi sur les allégations formulées contre une personne, et bien que celles-ci n’aient pas été confirmées, l’enquête a identifié des domaines dans lesquels nous devons être meilleurs et faire plus pour être inclusifs et diversifiés.

Holder a cité l'exemple de l'ancien quilleur anglais Devon Malcolm, dont le désir de devenir arbitre à la retraite n'a jamais décollé

«La BCE a maintenant commandé un examen, sous la supervision du Conseil d’administration, pour examiner comment nous pouvons réformer notre approche de la gestion des officiels de match.

“Cela définira des actions sur la manière dont nous pouvons améliorer nos systèmes et processus pour augmenter la diversité des arbitres, inspirer la prochaine génération d’arbitres et de match arbitres, avoir un programme d’arbitrage de classe mondiale et assurer une culture d’inclusivité et d’équité tout au long de l’arbitrage. système.”

Il s’agit de la dernière d’une série d’allégations inconfortables pour le cricket anglais, l’ancien fileur Azeem Rafiq accusant son ancien comté du Yorkshire de «racisme institutionnel».

Le Yorkshire a lancé une «enquête formelle» sur les allégations, déclarant à BBC Sport: «Le racisme n’a pas sa place dans notre société ou dans le cricket et nous espérons que le résultat de cette enquête et les recommandations du panel entraîneront des progrès positifs qui pourront être partagés. par tous.”