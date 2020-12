La belle Manelyk captive, avec son changement de look et son corps blanc | Insttagram

La jeune femme d’affaires et mannequin Manelyk González a de nouveau ravi ses followers grâce à deux photographies où elle a montré ses charmes tout en portant un body blanc et il portait un look différent de ce que nous avons l’habitude de voir.

Toute tenue qui Manelyk Porter car il attirera toujours l’attention, ceci grâce à sa silhouette qui est l’une des plus enviées du Mexique mais en même temps admirée, car malgré le fait qu’il ait été soumis au scalpel à plusieurs reprises, il n’a pas autant changé que les autres le font habituellement.

Vous pouvez le voir dès la première saison d’Acapulco Shore, Manelyk a eu l’opportunité d’être dans chacun des programmes qu’ils ont lancés, il est donc facile de faire une comparaison de sa beauté de 2014 à ce jour, qui n’a pas tellement changé, c’est une fortune de ne pas subir autant de changements et continue d’être l’une des plus belles.

La popularité que la jeune fille de 31 ans a obtenue dès la première apparition au programme a réussi à changer sa tendance à des occasions constantes alors qu’ils enregistraient et s’amusaient, plus tard ses fans ont commencé à la suivre sur les réseaux sociaux, aujourd’hui elle en compte plus de 10 millions. abonnés uniquement sur leur compte Instagram officiel.

Rive d’Acapulco Cela a donné à Manelyk l’occasion de s’exprimer, c’est peut-être pour cela que ses fans l’adorent pour le simple fait d’être quelqu’un de réel, comme elle l’a constamment partagé dans certaines vidéos.

Il y a eu plusieurs photographies qui Manelyk Il a partagé tout au long de sa carrière sur son compte Instagram, à ce jour, il compte environ 1080 publications, dont la majorité est l’endroit où il ravit les élèves de ses fans, comme il l’a fait le 2 juillet. dans vos photographies.

se laisser emporter par cette frénésie … # vous êtes de retour », la description de Manelyk.

Dans les deux images, qui est le protagoniste est pour des raisons évidentes Manelyk, dans la première, elle est assise sur un banc, vêtue d’un body blanc à manches longues, accompagné de bottes assez longues à imprimé animal, ce qui attire l’attention, ce sont ses cheveux, ce c’est court et blanc, c’est probablement une perruque.

Dans la deuxième image, elle apparaît assise sur le sol avec son petit ami Jawy, ensemble, ils sont appelés “Los Mawy”, à cause de la combinaison de leurs noms, les deux sont assis dos l’un contre l’autre.

“Vuelves” est sorti il ​​y a cinq mois, il compte déjà plus de trois millions de vues sur YouTube sur la chaîne officielle de Manelyk où il partage en exclusivité les vidéos officielles de ses chansons.

Dans la publication de la femme d’affaires, mannequin et star des médias sociaux, certains internautes ont commencé à la critiquer, on pourrait dire que c’est normal dans le show business, ce n’est pas quelque chose d’étrange que certaines personnes commencent à vouloir éclipser les rêves de ceux qui lancent des projets ou veulent faire quelque chose de différent de ce qu’ils font habituellement, bien sûr leurs «petits oiseaux», alors Mane dit à leurs fans qu’ils sont immédiatement venus à leur défense.

Magnifique, ne fais pas attention à ces envieux que la seule chose qu’ils font est de critiquer derrière un écran tu es super mignon je te veux salutations », a écrit l’un de ses fans.

Qu’il s’agisse de promouvoir l’un des projets sur lesquels il travaille ou simplement pour le plaisir de montrer sa silhouette, Manelyk parvient toujours à captiver par ses charmes, il trouve un moyen très créatif de faire tourner n’importe qui pour la voir et sûrement dans longtemps il la suivra. faire sans aucun doute.

