La belle robe de mariée de Ninel Conde pourrait être pour son mariage | INSTAGRAM

Sous la description «Quand l’amour triomphe de toutes choses», le célèbre et exclusif designer mexicain Gustavo Matta s’est donné pour mission de partager depuis son compte officiel sur Instagram, une photographie de la chanteuse et actrice, Ninel Conde , posant dans une magnifique et magnifique robe de mariée.

On sait bien que, ces dernières heures, Ninel n’a pas été exactement de la meilleure humeur, car à cause de tous les revers qui se sont produits autour votre mariage attendu, nous pouvons voir que vous devrez peut-être prendre quelques jours pour vous reposer de toute l’agitation que vous avez vécue.

Nul doute que Ninel Conde a eu une journée plus que chargée en raison de son mariage, qui a été écrasé pour plusieurs raisons, parmi lesquelles, et on pourrait dire que la principale: que l’endroit où il aurait lieu fermait les portes , immédiatement après: cela a amené à la fois leurs invités, les médias et la population en général à se demander si serait-ce fait ou non le mariage tant attendu, qui pourrait servir de divertissement pour les curieux.

Cependant, un nouvel indice est apparu qui pourrait révéler que le mariage est un fait, comme Gustavo Matta, créateur en charge de la robe de mariée de Ninel a publié à travers ses histoires Instagram une photo du chanteur portant son robe moulante et éblouissante, où nous devons mentionner, a l’air fantastique, comme une mariée entière.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, Matta a accompagné la publication d’une phrase qui pourrait confirmer que Condé a déjà joint sa vie à Larry Ramos: “Quand l’amour triomphe de toutes choses”, et bien que ni le petit ami ni la petite amie Ni la famille, ni les amis, ni ceux qui ont été invités à la célébration, n’ont mentionné quoi que ce soit à ce sujet, cela fait attendre tous les adeptes du chanteur si l’événement a eu lieu ou non.

Bien que, d’un autre côté, il y a quelques heures à peine, les journalistes de l’émission aient capturé Raúl Araiza quittant assez rapidement Televisa et en l’interrogeant sur le mariage de la chanteuse, il a assuré qu’il serait là parce qu’elle est sa grande amie, donc, en passant En conclusion, en utilisant la logique, les deux faits montreraient que malgré tous les obstacles auxquels ils ont été confrontés au cours des dernières 24 heures, c’est un fait que Ninel et Ramos se marient, peut-être dans le cadre d’un événement plus privé.

C’est précisément hier, lorsque le maire de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, a rapporté avoir contacté l’actrice Ninel Conde, pour suspendre son mariage avec l’homme d’affaires Larry Ramos, qui aurait lieu hier dans le ” Museo de la Bola “, car les événements sociaux ne sont toujours pas autorisés à Mexico en raison de la contingence sanitaire mondiale.

«Nous étions en contact avec l’actrice Ninel Conde et elle a parfaitement compris, avec une grande sensibilité, que cette activité devait être suspendue aujourd’hui; Je la remercie, je reconsidère et c’est bien que nous agissions conjointement pour éviter tout type d’agglomération, ce qui implique un risque de coupure sanitaire », a déclaré le président à la presse.

De même, il a ajouté que << Dans le bureau du maire de Miguel Hidalgo, les mesures sanitaires sont respectées en raison de la contingence contre le c0v1d-19, quel que soit son identité; les actes impliquant des foules ne doivent pas être commis, si quelqu'un souhaite organiser une fête avec plusieurs personnes. dans les salles des fêtes, ils doivent attendre le feu de signalisation approprié autorisé par les experts de la santé et par le chef du gouvernement ».

“Pour le moment on ne peut baisser la garde, il est entendu qu’il y a des engagements personnels, mais l’intérêt général et la santé sont plus importants, nous n’allons permettre aucun acte massif, dans des lieux, dans ce cas, comme le Museo de la Bola ou la Casa de la Bola, comment elle a été gérée ces dernières heures; pour cette raison, il a été demandé au lieu de ne pas organiser de manifestations sociales », a conclu le maire.