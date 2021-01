Belle tenue blanche de Kylie Jenner qui a découvert ses charmes | INSTAGRAM

Peut-être que pour de nombreux utilisateurs, dire que Kylie Jenner est un exemple d’une mère célibataire aussi jeune et occupée n’est pas si acceptée, cependant, la vérité est qu’elle a vraiment très bien réussi, car il y a déjà eu plusieurs occasions où Nous avons vu des vidéos de la petite fille, étant totalement polie et respectueuse.

Ce fait a provoqué beaucoup d’agitation, car la société fait toujours ses préjugés respectifs, et la plupart des utilisateurs croyaient avec ferveur que la petite fille serait l’une de ces filles riches et vaniteuses typiques, ou mal éduquées, et bien sûr que Stormi il n’y en a pas du tout.

C’est pour cette raison que nous pensons que Kylie Jenner, en plus de passer toute la journée à perfectionner ses produits et à créer de nouvelles lignes de ceux-ci, tous deux maquillage Comme ceux des soins de la peau, le reste de sa journée est passé à passer du temps de qualité en compagnie de la tendre Stormi, à lui prêter attention et à l’éduquer de la meilleure façon.

En plus de prendre du temps pour elle-même, où elle se consacre principalement à se maquiller et à porter ses tenues particulières, qui, quelques jours plus tard, deviennent une tendance, en raison de la grande portée que la mondaine a dans le réseaux sociaux.

C’est exactement ce dont nous allons parler cette fois, car, il y a un peu plus de 15 heures, Kylie a utilisé son profil Instagram pour faire plaisir à la vue de ses millions de followers portant une tenue blanche confortable et séduisante, avec laquelle elle a découvert un peu ses attributs avant, les laissant à la vue de tous.

La tenue a été publiée sur son Instagram en tant que pièce de divertissement, elle consiste en un ensemble de deux pièces qui ressemble à un pyjama, même si nous pensons également qu’il s’agit d’un ensemble confortable avec lequel vous pouvez être à l’intérieur de votre maison paisiblement pendant une journée de reste, c’est un chemisier boutonné court et jarretière, mais chaud, et grâce à ce dernier et n’étant pas boutonné, on peut dire que la tenue de Jenner est devenue un s * x et une tenue à être à la maison.

Et, si vous regardez de plus près, vous pouvez voir un peu de ses sous-vêtements grâce à l’ouverture de son chemisier, il est parfaitement détaillé qu’il s’agit d’une pièce élégante et sensuelle de dentelle beige aux tons jaune pastel.

Kylie nous a également donné un aperçu de son visage complètement découvert, en portant une coiffure haute demi-queue et en laissant tomber ses cheveux sur les côtés, l’air totalement spectaculaire, en plus du beau maquillage naturel dans des tons très neutres en termes de ses yeux. elle se réfère, et évidemment, elle ne peut pas manquer le point culminant de ses lèvres voluptueuses, qui avec son maquillage brillant semblent encore plus volumineuses.

Il est clair que sa belle manucure, ses diverses bagues luxueuses et les bijoux qu’elle porte sur son cou et ses boucles d’oreilles ne peuvent pas manquer dans chacune de ses photos, tous sont des détails très caractéristiques de Kylie.

Bien que, en note de bas de page, la plus jeune du clan Kardashian Jenner ait écrit “Mother Goose”, nous pensons que cela pourrait être dû à plusieurs aspects, le premier, qu’elle est vêtue de blanc, tout comme le plumage de ces beaux oiseaux de la ferme, le second , qui a passé toute la journée avec sa petite fille à prendre soin d’elle, à l’éduquer et à lui donner beaucoup d’amour.

Et le troisième, c’est peut-être Stormie elle-même qui a pris les incroyables photos de sa belle mère, de même, il se peut que Kylie soit milliardaire et ait toujours mille choses à faire pour Kylie Cosmetics, mais sa fille est toujours sa priorité, et C’est pourquoi il essaie d’être avec elle le plus longtemps possible, tout en ayant toujours l’air super mignon.