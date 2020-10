Cette semaine, Tesla a commencé à proposer sa mise à jour «Full Self-Driving» (FSD) à un groupe restreint de clients, et les premières réactions commencent maintenant à se manifester. Le logiciel, qui permet aux conducteurs d’utiliser de nombreuses fonctions avancées d’assistance au conducteur d’Autopilot fonctionnalités sur les rues locales non autoroutières, est toujours en version bêta. En tant que tel, il nécessite une surveillance constante pendant son fonctionnement. Ou comme l’avertit Tesla dans sa langue d’introduction, “il peut faire la mauvaise chose au pire moment.”

Franchement, cela semble terrifiant – non pas parce que cela semble erratique ou défectueux, mais à cause de la façon dont il sera inévitablement mal utilisé.

Les premières réactions à la mise à jour du logiciel vont de «c’était un peu effrayant» à l’enthousiasme total pour la volonté du PDG Elon Musk de laisser ses clients tester des fonctionnalités qui ne sont pas prêtes pour une large diffusion. Cette volonté a aidé Tesla à maintenir sa position de leader du marché à la pointe de la technologie des véhicules électriques et autonomes, mais elle présente également un risque énorme pour l’entreprise, en particulier si ces premiers tests tournent mal.

Un propriétaire de Tesla qui passe par la poignée «Tesla Raj» a publié jeudi une vidéo de 10 minutes qui prétend montrer son expérience avec FSD. Il dit qu’il a utilisé la fonction en conduisant dans «une rue résidentielle … sans marqueurs de voie» – une fonction que le pilote automatique de Tesla était auparavant incapable de faire.

Dès le départ, il existe des différences marquées dans la façon dont FSD est présenté au conducteur. Les éléments visuels affichés sur le tableau de bord ressemblent davantage à des images d’entraînement d’un véhicule autonome, avec des boîtes orange transparentes décrivant les voitures en stationnement et d’autres véhicules sur la route et des icônes représentant des panneaux de signalisation. La trajectoire de la voiture est représentée par des points bleus s’étendant devant le véhicule. Et divers messages apparaissent qui indiquent au conducteur ce que la voiture va faire, comme “S’arrêter pour le contrôle de la circulation dans 75 pieds”.

La voiture a également effectué plusieurs virages à gauche et à droite d’elle-même, ce que Raj a qualifié de «plutôt effrayant, car nous n’y sommes pas habitués». Il a également déclaré que les virages étaient «de type humain» dans la mesure où le véhicule s’engageait dans la voie de circulation opposée pour s’affirmer avant de prendre le virage.

Un autre propriétaire de Tesla qui vit à Sacramento, en Californie, et tweets sous la poignée @ brandonee916 a publié une série de courtes vidéos prétendant montrer un véhicule Tesla utilisant FSD pour naviguer dans une multitude de scénarios de conduite difficiles, y compris des intersections et un rond-point. Ces vidéos ont été rapportées pour la première fois par Electrek.

Trop prudent à un rond-point … Je n’ai pas eu à interagir avant la fin du processus. Pas mal pour la première tentative! Allez FSD BETA! pic.twitter.com/3gPkztUWgY – Brandonee916 (@ brandonee916) 22 octobre 2020

Les véhicules des tests Tesla Raj et @ brandonee916 roulent à des vitesses modérées, entre 25 et 35 mi / h, ce qui a été très difficile pour Tesla. Musk a déclaré que Tesla Autopilot pouvait gérer la conduite à grande vitesse avec sa fonction Naviguer sur le pilote automatique et à basse vitesse avec sa fonction de stationnement Smart Summon. (Le fonctionnement de Smart Summon est sujet à débat, étant donné le nombre de propriétaires de Tesla signalant des bogues dans le système.) La société n’a pas encore permis à ses clients de conduire sans intervention humaine sur les autoroutes, comme Cadillac avec son concurrent Super Cruise. Mais ces vitesses moyennes, où le véhicule est plus susceptible de rencontrer des feux de circulation, des intersections et d’autres complexités, sont celles où Tesla a rencontré beaucoup de difficultés.

Dans une société où la chasse à l’influence est devenue un mode de vie, il faut s’attendre à enfreindre les règles

Pour l’instant, FSD n’est disponible que pour les propriétaires de Tesla dans le programme de test bêta d’accès anticipé de la société, mais Musk a déclaré qu’il s’attendait à une «large diffusion» avant la fin de 2020. Le risque, évidemment, est que les clients de Tesla ignorent la société. avertissements et abus de FSD pour s’enregistrer en train d’effectuer des cascades dangereuses – un peu comme ils l’ont fait pendant des années et continuent de le faire régulièrement. Il faut s’attendre à ce type de violation des règles, en particulier dans une société où la chasse à l’influence est devenue un mode de vie pour de nombreuses personnes.

Tesla a déclaré que le pilote automatique ne devrait être utilisé que par des conducteurs attentifs, les deux mains sur le volant. Mais la fonctionnalité est conçue pour aider un conducteur, et ce n’est pas infaillible: il y a eu plusieurs incidents très médiatisés dans lesquels certains conducteurs ont engagé le pilote automatique, se sont écrasés et sont morts.

«Les essais routiers publics sont une responsabilité sérieuse et l’utilisation de consommateurs non formés pour valider des logiciels de niveau bêta sur les routes publiques est dangereuse et incompatible avec les directives existantes et les normes de l’industrie», a déclaré Ed Niedermeyer, directeur des communications de Partners for Automated Vehicle Education, un groupe qui comprend les organisations à but non lucratif et les opérateurs audiovisuels comme Waymo, Argo, Cruise et Zoox. «De plus, il est extrêmement important de clarifier la ligne entre l’assistance à la conduite et l’autonomie. Les systèmes nécessitant une surveillance humaine par le conducteur ne sont pas autonomes et ne devraient pas être qualifiés de autonomes. »