Blague d'Ellen Degeneres pour Billie Eilish à propos de Justin Bieber

“Le spectacle d’Ellen” C’est un programme d’entretiens avec les plus grands représentants de la musique, des acteurs et des artistes de toutes sortes du moment, dans le temps d’écran le talent respectif de l’interviewé est montré à un moment qui est déjà destiné à cela, plus tard une interview exclusive est donnée, où les questions les plus intrépides sont posées par l’animatrice et comédienne Ellen Degeneres.

Quelque chose de très similaire s’est produit à l’occasion de laquelle le succès Billie Eilish visité le célèbre plateau, tandis que l’interview progressait, nous pouvions observer la jeune femme talentueuse parler de divers sujets de sa carrière à ce moment-là, et ils ont atteint le point où Billie, très Justin Bieber, qui a toujours été l’idole de la chanteuse, a commencé à la suivre sur les réseaux sociaux.

Ellen, parfaitement consciente de la situation, a décidé de profiter de l’émotion de la chanteuse et s’est consacrée à élaborer une blague pour Billie, commentant ce qui venait de se passer dans ses comptes de médias sociaux, et avec beaucoup d’émotion et d’enthousiasme dans le Les yeux de l’artiste Billie a confirmé que Justin lui avait donné “suivre”.

Pour cela, l’animateur a mentionné que Billie est très fan du Canadien, donc la chanteuse n’a eu qu’à hocher la tête, en plus de mentionner qu’elle voulait vraiment le rencontrer un jour, Ellen a souligné cette phrase et le visage de Billie Il a montré une impression et sachant à quoi ressemble l’animateur, il se vantait de chercher le célèbre jeune homme sur le plateau et dans le public.

Eilish était aussi enthousiasmée par l’idée de la possibilité de rencontrer son idole, comme n’importe qui d’autre qui peut réaliser le même rêve d’adolescent, alors elle n’a fait que le chercher avec n’importe quelle occasion de le rencontrer, pour sa part, Ellen. Il a agi comme s’il savait qu’à tout moment le Canadien apparaîtrait sur le plateau à tout moment.

Malheureusement pour Billie cela ne s’est pas produit, ce qui a pu être vu était une personne sautant de l’intérieur d’un meuble qu’Ellen avait à côté d’Eilish, où nous nous sommes rendu compte que cette petite blague avait déjà été préparée, la chanteuse n’avait pas plus d’option que d’être sans doute surprise, elle a même jeté un petit cri en l’air, cependant, à la fin des rires, elle a lancé un drôle de message: «Je n’avais pas peur», ce qui a fait rire encore plus l’animateur et le public présent dans le spectacle.

Bien sûr, le jour où l’épisode d’Eilish a été diffusé était aussi “April Fools Day”, et ce n’est un secret pour personne que la présentatrice est un farceur attendu, en particulier, elle est connue pour ses tactiques de peur. Invitée avec quelqu’un hors de la boîte, elle a fait des farces à plusieurs stars au fil des ans, dont Selena Gomez, Sarah Paulson et Taylor Swift.

Dans le reste de l’entretien, des problèmes très personnels ont été abordés pour la jeune femme talentueuse et réussie, comme le syndrome de Tourette, un trouble neuropsychiatrique caractérisé par l’apparition de multiples tics involontaires, rapides et soudains; généralement dans la tête ou le cou, des sons émis par le nez ou la répétition involontaire d’une syllabe ou d’un mot peuvent également apparaître.

De son côté, la chanteuse a déclaré: “C’est quelque chose que j’ai vécu toute ma vie. Toute ma famille, mes amis et mes proches savent que j’en souffre. Ce n’est pas quelque chose de différent. Je n’en ai pas parlé parce que je ne voulais pas être étiqueté, non Je voulais être quelque chose comme “Billie Eilish, l’artiste avec Tourette” qui est en vedette dans l’émission Ellen. “

La révélation d’Eilish est venue après une vidéo circulant sur Internet qui a recueilli tous les tics du chanteur lors d’une interview et a généré toutes sortes de spéculations de la part du public.

À la suite de cette interview et de la blague, de nombreux internautes ont affirmé que Billie avait publiquement insulté le présentateur et pour cette raison, l’animateur avait chassé le chanteur du plateau, en colère, ce qui en réalité ne s’était jamais produit.

Il est à noter que la raison pour laquelle Billie était présent dans le programme Degeneres était de présenter l’un de ses plus grands succès à l’époque, «When the party is over», de son album musical alors le plus récent «When We All Fall Endormi, où allons-nous? ».