Chris Rock a tiré le coup le plus froid sur le président Donald Trump lors de la première de la saison 46 de Saturday Night Live. Rock, qui a joué dans l’émission pendant trois saisons dans les années 90, animait pour la troisième fois et a lancé les choses avec un monologue opportun sur le début en cours des États-Unis Dès le départ, la bande dessinée de 55 ans s’est adressée Diagnostic et hospitalisation du COVID-19 de Trump.

“L’éléphant dans la pièce: le président Trump est à l’hôpital de COVID. Et je veux juste dire, mon cœur va à COVID”, a déclaré Rock. Ce commentaire, bien sûr, a exaspéré les partisans de Trump qui regardaient l’émission. Certaines personnes ont tweeté sur leur dégoût après sa diffusion et, alors que le clip circulait en ligne, de plus en plus de conservateurs étaient furieux de ce que l’acteur Fargo avait dit. Beaucoup ont déclaré qu’il était inapproprié de se moquer d’une personne hospitalisée et d’encourager essentiellement un virus qui a tué plus d’un million de personnes dans le monde. Faites défiler pour voir quelques-unes des prises passionnées du monologue de Rock.

J’ai éteint la télévision et suis sorti de la pièce en disant cela. L’ouverture était également assez partiale, standard et honteuse. J’étais fan de Chris Rock et j’avais hâte de voir son émission. Plus de # snl46 – leeblaylock (@leeblaylock) 4 octobre 2020

prevnext

C’est pourquoi le peuple américain en a fini avec Hollywood! Je suis beaucoup plus drôle tous les jours sur le reg avec mes peeps parce que je vis dans le monde réel. Pshhh – Angela Abel (@Angieliberty) 4 octobre 2020

prevnext

C’est tellement triste. Peu m’importe pour qui vous votez ou pour qui vous soutenez. C’est le président de notre pays et il est à l’hôpital. Si vous ne priez pas pour lui, faites-le moi savoir et je vous répondrai à ma liste de prière. – Brian Clowdus (@BrianClowdus) ​​4 octobre 2020

prevnext

Il était mon préféré … il est dégoûtant … et le temps n’a pas été gentil … il a l’air vraiment ROUGH monsieur – JayLon🇺🇸 (@ JaylonTheGreat1) 4 octobre 2020

prevnext

Je n’ai aucun problème avec cette liberté d’expression. Il peut dire ce qu’il veut, qui s’en soucie? C’est l’hypocrisie qui me fait chier. – la bouche de la vérité (@bocchelVerita) 4 octobre 2020

prevnext

Chris Rock, un autre perdant. C’est dommage que tous les gens que j’aimais un par un prouvent à quel point ils sont dégoûtants. Imaginez dire sur SLN “Mon cœur va à Covid.” Un virus mortel qui a fait subir à de nombreuses personnes une mort horrible. Il est de la racaille. @chrisrock – D ^. ^ (@ItsjustmeKimba) 4 octobre 2020

prevnext

Chris Rock sur SNL … «Trump est à l’hôpital avec COVID – Mon cœur va au COVID» Fatigué des démocrates encore? – Catturd ™ (@ catturd2) 4 octobre 2020

prev