ockdown a été une merde pour presque tout le monde, mais il a été génial pour les éditeurs. Selon les chiffres provisoires des moniteurs de vente de livres Nielsen, les Britanniques ont acheté plus de 200 millions de livres l’année dernière, soit une augmentation annuelle de plus de cinq pour cent. Ce sont de vrais livres, des livres imprimés, pas des livres téléchargeables. Si vous perdez les yeux en raison de trop de temps d’écran, Kindle n’est pas la solution; un livre avec des pages est, notamment parce que vous pouvez dire en le regardant jusqu’où vous devez aller. Cela représente 1,76 milliard de livres sterling de ventes au Royaume-Uni pour une industrie en difficulté.

C’est particulièrement génial parce que les librairies ont été fermées pendant environ cinq mois l’année dernière et qu’elles sont à nouveau fermées. Et quand ils rouvriront, ceux d’entre nous qui n’aiment rien de mieux que de parcourir les épines sur les étagères parce que vous ne savez pas ce que vous cherchez feront une course pour Hatchards. Selon The Bookseller, au cours de la première semaine de réouverture des librairies en juin, les ventes ont augmenté de 31% par rapport à la même période de l’année précédente.

en relation

Peut-être pourrions-nous aller un peu plus loin. Pour une escapade agréable, essayez Eric Ambler; pour la fiction contemporaine exigeante, peut-être Piranesi de Susanna Clarke; pour la cuisine, The Irish Cookbook de JP McMahon; pour les enfants, quelque chose de non anglais… Et Emil et les détectives? Et si vous êtes en quarantaine dans un hôtel pendant 14 jours, prenez tous les romans d’Ivy Compton-Burnett.