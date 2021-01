UNE

Une bougie parfumée au vagin vendue par la marque lifestyle de Gwyneth Paltrow s’est enflammée dans le salon d’un client, a déclaré une femme.

La bougie, nommée This Smells Like My Vagina, se vend à 69 £ sur le site Web de Goop. D’autres bougies de la même gamme incluent des titres tels que “Cela sent comme mon prenup” et “Cela sent comme mon orgasme”.

Mme Thompson, qui vit au nord de Londres, a déclaré au Sun que la bougie avait «explosé» en un «enfer».

“La bougie a explosé et a émis d’énormes flammes, avec des morceaux volant partout”, a-t-elle affirmé.

«Je n’ai jamais rien vu de tel. Le tout était en feu et il faisait trop chaud pour être touché.

La consultante en médias a déclaré qu’elle avait pu maîtriser les flammes avec l’aide de son partenaire.

«C’était effrayant à l’époque, mais drôle en regardant en arrière que la bougie vaginale de Gwyneth ait explosé dans mon salon», a-t-elle déclaré.

en relation

La bougie est décrite comme ayant un “parfum sexy et magnifiquement inattendu” et combine “le géranium, la bergamote d’agrumes et les absolus de cèdre juxtaposés à la rose de Damas et aux graines d’ambrette”.

La description de l’article sur le site Web de Goop se lit comme suit: “Cette bougie a commencé comme une blague entre le parfumeur Douglas Little et GP – les deux travaillaient sur un parfum, et elle a laissé échapper,” Euh … ça sent comme un vagin “- mais a évolué en un parfum drôle, magnifique, sexy et magnifiquement inattendu.

“(Cela s’est avéré être parfait comme une bougie – nous avons fait un essai dans un centre de santé In goop, et il s’est vendu en quelques heures.)”

Les produits de Mme Paltrow ont suscité une controverse dans le passé. Goop a été distingué par le chef du NHS, Sir Simon Stevens, qui a pris pour cible “des produits douteux de ‘bien-être’ et des procédures douteuses” lors d’un discours à Oxford au début de 2020.

Il a averti que “les charlatans, les charlatans et les manivelles” exploitent les problèmes de santé des gens à travers de fausses nouvelles diffusées en ligne par l’industrie du bien-être.

Le Standard a contacté Goop pour commenter.