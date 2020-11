UNE

de superbes manches de Jonny Bairstow de 86 sur 48 balles ont aidé l’Angleterre à la victoire lors du premier match de leur tournée en Afrique du Sud.

La carrière T20i de Bairstow a le mieux aidé l’Angleterre à en chasser 180 avec quatre balles et cinq guichets à perdre après que les trois pour 28 de Sam Curran aient mis les dérapages sur l’Afrique du Sud. À juste titre, Curran était avec lui à la fin.

Voici ce que nous avons appris du premier T20i à Newlands…

Cela ne ressemblait tout simplement pas à la meilleure attaque de bowling d’Angleterre. Jofra Archer et Adil Rashid sont des verrous absolus, et Chris Jordan n’est pas loin de ce statut en raison de son expérience et de ses prouesses à la mort.

Si l’Angleterre reste dans le même top six, cela laisse encore deux places. A cette occasion, ils sont allés avec Tom et Sam Curran devant Moeen Ali et Mark Wood. L’Afrique du Sud a également laissé de côté la victoire d’Anrich Nortje.

En vérité, cela a toujours senti un Curran trop nombreux, et cela s’est avéré. Sam, comme discuté plus tard, a passé une bonne soirée mais, comme il est arrivé en si bonne forme IPL – et est un sérieux six frappeurs – il n’était pas la sélection litigieuse. Tom a obtenu le signe de tête sur Wood, que l’Angleterre semble aimer laisser de côté, malgré ses talents rares.

(

Curran a obtenu le signe d’avance sur Mark Wood mais n’a pas saisi sa chance

/ .)

Curran Sr. a bien commencé, son premier dépassement ne coûtant que trois, avant que du Plessis ne soit coincé en lui. Deux six, deux quatre et deux deux ont vu son deuxième dépassement battu pour 24, ce qui a fait reculer l’Angleterre.

Cela a également fait reculer Curran. Il est revenu pour deux heures à la mort. Il a ramassé un guichet, George Linde, avec son dernier ballon, mais à ce moment-là, il était déjà parti pour 55 ans – plus que jamais. L’Afrique du Sud l’a facilement frappé pour les frontières.

Et qu’en est-il des polyvalents?

Ils ont choisi Tom Curran parce qu’ils pensaient que le terrain pourrait adhérer un peu, ce qu’il a fait. Cela aurait-il dû faire entrer Moeen dans l’équation? En fait, sa seule contribution a été de présenter son grand compagnon Rashid avec sa 50e casquette.

À cette heureuse occasion, Rashid n’a pas pu tout à fait convoquer son 50e guichet. Mais le sien était un quart de travail très solide, ne coûtant que 27 et ne concédant qu’une seule limite, un slog balayé six de Rassie van der Dussen lors de sa finale. Le bowling de Moeen n’est pas dans la même classe que celui de Rashid, mais il aurait peut-être fourni une option pratique ici (sans Joe Root, il n’y a pas de rotation de secours appropriée). Quand ils reviendront au Cap pour le troisième match, qui est sur le même terrain, Moeen devrait être dans le mélange.

Moeen a raté Sam Curran, qui a passé un moment formidable, prenant ses meilleures figurines T20i. Il a repris Temba Bavuma lors de son premier passage, est revenu pour renvoyer le meilleur buteur du Plessis, et a également obtenu le dangereux Heinrich Klaasen alors qu’il se préparait à prendre le départ. Tous les trois étaient avec des balles plus courtes, et un rappel que Curran est un quilleur très différent à travers les formats. Dans T20, il développe toutes sortes de variantes intelligentes.

(

Curran a impressionné avec trois guichets et a joué un joli camée avec la chauve-souris

/ . via .)

Et puis nous arrivons au polyvalent du roi d’Angleterre, Ben Stokes. Il est curieux de se demander quel est son rôle en ce moment. Il n’a pas très bien joué pendant les échauffements et n’a pas joué du tout ici. Est-il une véritable option de bowling? Un briseur d’écart? Ou même juste un batteur dans ce format? Le problème, c’est qu’en 23 manches dans le format, il n’avait jamais atteint 50.

Quand il a eu une batte, il a très bien fait en compagnie de Jonny Bairstow, s’inspirant de la rotation de Klaasen, avant de se diriger vers Tabraiz Shamsi, ramenant l’Afrique du Sud dans le jeu.

L’Afrique du Sud n’a pas eu la plus simple accumulation de ce jeu, la première depuis la pandémie. Ils ont eu deux tests Covid positifs, empêchant leur formation et limitant leur utilisation de l’hôtel que les équipes partagent. Il semble juste de supposer que David Miller était l’un de ceux avec Covid, car il semblerait une certitude pour la sélection.

Mais ils étaient directement parmi eux à leur retour à l’action. Avec la batte, Quinton de Kock et Faf du Plessis avaient l’air en forme. Et puis, avec le ballon, George Linde a fait bonne impression dès ses débuts.

Tous les trois premiers de l’Angleterre, les hommes aux positions prisées, ont montré leurs défauts.

Jason Roy a du mal à démarrer contre le spin, quand il peut être en tête, et a correctement fait une deuxième balle à George Linde. Jos Buttler peut, à l’occasion, perdre sa forme très tôt et est dûment tombé à la première livraison légale de Lungi Ngidi. Un peu plus tard, Dawid Malan a balayé Linde en jambe carrée et n’avait pas réussi à capitaliser sur l’un de ses départs lents, faisant 19 sur 20.

(. via .)

Cela a laissé l’Angleterre 34 pour trois à la fin du jeu de puissance – un long chemin en arrière. Tous les trois sont trop bons pour lutter régulièrement, mais ils ont tellement de concurrents pour leurs positions, y compris dans le XI. En parlant de ça…

L’idée que Jonny Bairstow est à son meilleur quand il a un point à prouver est désormais infâme. Et, oui, dès qu’on lui a demandé de remplir un nouveau rôle, il a excellé – tout comme il l’a fait lors de l’ouverture dans les ODI et de la première chute au bâton dans les tests.

Bairstow l’a regardé dès son tout premier ballon, quand il a guidé un superbe quatre à trois. À partir de là, il est devenu brutal, éliminant Tabraiz Shamsi avec des jumeaux à six, puis choisissant une série de limites au large de Beuran Hendricks, dont le dernier dépassement a duré 28.

Il a d’abord été rejoint par Stokes (dans un stand de 85 personnes), puis par Eoin Morgan (partenariat 40) pour guider l’Angleterre à la maison. Bairstow préférerait ouvrir – pas tout le monde – mais No4 est une position décente pour lui. Il a passé beaucoup de temps dans l’ordre du milieu en tant que jeune homme, et est un merveilleux whacker de spin. Avec Buttler, il est le meilleur batteur de balle blanche d’Angleterre.