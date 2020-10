Le Zeiss ZX1, un appareil photo unique qui a été annoncé il y a plus de deux ans avant que la société ne cesse d’en parler, pourrait en fait être entre les mains des clients dans un proche avenir. Comme indiqué par DPReview, B&H Photo a envoyé des courriels disant qu’il arrive bientôt et qu’il est maintenant disponible en précommande pour 6000 $. Il devait initialement sortir début 2019.

Pourquoi quelqu’un paierait-il 6000 $ pour le ZX1? Eh bien, il ne serait pas sage de commander sans au moins attendre les impressions pratiques du produit fini, mais il est juste de dire que c’est un appareil photo unique en son genre. Il dispose d’un capteur plein format de 37 mégapixels, d’un objectif fixe 35 mm f / 2, d’un viseur électronique et de trois molettes pour contrôler l’ouverture, la vitesse d’obturation et l’ISO. Plus inhabituellement, il dispose d’un écran tactile de 4,3 pouces et exécute une variante d’Android, y compris une version intégrée d’Adobe Lightroom afin que vous puissiez modifier directement sur l’appareil lui-même. Il existe également une connexion Wi-Fi, USB-C et 512 Go de stockage intégré.

La comparaison évidente serait avec les appareils photo compacts Sony RX1, qui comportent également des capteurs plein format et des objectifs 35 mm f / 2 de marque Zeiss; le dernier coûtait 3 300 $ en 2015. Ils n’exécutent pas Lightroom, bien sûr, mais ils sont beaucoup plus petits. Une autre comparaison dans l’espace compact plein cadre haut de gamme serait le Leica Q2, qui se vend à 4 995 $. Zeiss est sans aucun doute confiant dans l’optique et les performances du ZX1, mais vous savez qu’un appareil photo est cher quand il donne à un Leica un aspect bon marché.

La valeur du ZX1 dépendra donc de son UX et de l’efficacité de son logiciel. Et, eh bien, nous n’avons aucune idée à ce sujet pour le moment. B&H Photo n’indique pas non plus de date de sortie réelle, ce qui signifie qu’il est possible qu’il reste encore du chemin à parcourir avant sa mise en vente – voire pas du tout. Nous vous tiendrons au courant si nous entendons quelque chose de plus spécifique.