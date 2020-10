À quelques jours de l’élection présidentielle du 3 novembre, la campagne de l’ancien vice-président Joe Biden a lancé une nouvelle carte personnalisée à Fortnite. Rapporté pour la première fois par Mashable, la carte «Reconstruire mieux avec Biden» est située dans «Reboot City» et vise à promouvoir le message de la campagne selon lequel l’environnement et l’économie sont liés. La carte de type aventure en solo prend environ 20 à 30 minutes à jouer et a fait ses débuts vendredi soir.

«Notre programme numérique est construit autour de la façon dont les gens passent du temps et des moyens les plus efficaces de les atteindre dans ces endroits», a déclaré Christian Tom, directeur des partenariats numériques de la campagne Biden dans un communiqué à The Verge. «Nous considérons les expériences interactives axées sur le numérique comme le jeu comme une opportunité d’amener notre campagne vers un nouvel endroit et une nouvelle plateforme.»

La carte personnalisée Fortnite est un «moyen substantiel, accessible et amusant d’atteindre et de mobiliser les électeurs», a ajouté Tom. Les panneaux autour de la carte encouragent les joueurs à visiter makeaplan.com, et les joueurs peuvent envoyer un SMS «Fortnite» au 30330 pour apprendre à voter tôt en personne, déposer un bulletin de vote ou voter le jour du scrutin.

Ce n’est pas la première incursion de la campagne Biden dans le domaine du jeu vidéo. Plus tôt ce mois-ci, la campagne a lancé un bureau local virtuel de Biden que les électeurs peuvent visiter à Animal Crossing: New Horizons, «une île entière sur la plate-forme où les supporters peuvent se connecter davantage à la campagne.» Et en septembre, la campagne a introduit les panneaux de chantier Biden-Harris dans ACNH.

Sur la carte Fortnite, une fois que les joueurs sont arrivés en train à la gare No Malarkey, il y a six défis liés à l’agenda de Biden-Harris que les joueurs doivent compléter, a déclaré la campagne à The Verge:

Aidez à construire une nouvelle installation de recherche sur le site de construction de Champ: “Construire une nouvelle installation de recherche au collège historiquement noir local. Construisez vers le haut et restez dans les plans. ” Installez 3 tours Scranton: «Aidez à installer ces nouvelles tours haut débit 5G pour vous assurer que chaque Américain a accès au haut débit», avec un cri au lieu de naissance de Biden, Scranton, en Pennsylvanie. Restaurez la rivière Aviator: “Course pour collecter les déchets industriels et restaurer la rivière. Ce défi met en évidence le plan de Biden pour mobiliser la prochaine génération de travailleurs de la conservation et de la résilience par le biais d’un Corps civil pour le climat. Visitez le célèbre magasin de crème glacée de Joe: “faites glisser les couleurs (saveurs) pour obtenir le plus de glace possible. » Aidez à faire fonctionner l’usine automobile de Major propre: «Ils ont modifié la ligne pour produire des voitures électriques et sont maintenant en train de moderniser les bureaux avant de rouvrir. Installez de nouvelles unités de climatisation à haut rendement et dépliez les panneaux solaires sur le toit. » Terminez la course de baskets de Kamala: “Trouvez les 10 baskets de Kamala dans la ville.” La candidate à la vice-présidence Kamala Harris est connue pour porter des baskets Converse Chuck Taylor dans sa garde-robe standard.

Les chiens de Biden, Champ et Major, ont tous deux des maisons à Reboot City, et il y a aussi un certain nombre d’œufs de Pâques sur la carte, y compris une bombe boogie, une lampe de poche, une «grenade refroidissante» et un boom box.

Le code pour accéder à la carte Biden Build Back Better est le 0215-4511-1823.

Malgré la bataille juridique en cours entre le développeur Epic Games et Apple, Fortnite a montré qu’il pouvait attirer de gros chiffres. En mai, Epic a déclaré que le jeu comptait 350 millions de joueurs inscrits. En avril, un concert de Travis Scott à Fortnite a attiré 12,3 millions de joueurs simultanés, ce qui, selon Epic, était «un record absolu» pour le jeu Battle Royale.