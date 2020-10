Lire le contenu vidéo

Joe Biden vient de trouver un nouveau moyen unique d’atteindre un groupe d’électeurs susceptibles de ne pas diffuser ses publicités typiques – en se tournant vers le hip-hop et le rap pour faire passer son message.

La campagne Biden-Harris vient de publier un nouveau spot politique mettant en vedette des rappeurs de bataille de New York Clips de Charlie et ADN – qui sont incroyablement connus et respectés dans leur métier. Effectivement, les deux hommes ont utilisé leur don de bavardage et de rime pour analyser les avantages et les inconvénients du vote … et pour transmettre ce que Joe et Kamala disent qu’ils peuvent faire pour les Afro-Américains.

Charlie est celui qui est désillusionné … assumant le rôle de l’électeur de la clôture qui n’est pas satisfait des choix de cette année pour le président – comme beaucoup d’Américains. L’ADN est de l’autre côté des choses, exposant, dans des détails parfois atroces, pourquoi il pense que Joe est la meilleure option.

Ils ont touché plusieurs questions d’actualité – propriété noire des entreprises, financement de la HBCU et réforme de la police. Nous dirons ceci … l’annonce est innovante – sans parler d’incroyablement bien écrite en ce qui concerne les barres. Cependant, il court également le risque de passer pour un proxénétisme … selon la façon dont les gens le prennent.

Une chose est claire … la campagne tente toutes sortes de sensibilisation sur les réseaux sociaux – collabs avec Le rocher et J. Lo – pour atteindre les électeurs avant le 3 novembre.