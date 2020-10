La campagne présidentielle de Joe Biden répond à la nouvelle que le président Donald Trump et son épouse, la première dame Melania Trump, ont tous deux été testés positifs au COVID-19. Selon NBC News (via Yahoo), Biden a déclaré vendredi que sa campagne supprimerait toute publicité télévisée négative à la lumière de la maladie du président. Malgré le fait qu’il attirera ces publicités, Biden est sur le point de faire avancer sa campagne, car il reste actuellement moins d’un mois avant l’élection présidentielle.

De nombreux démocrates ont exprimé que Biden devra faire preuve de prudence pendant sa campagne au milieu du diagnostic positif de coronavirus de Trump, qui l’a vu se rendre à l’hôpital pour se faire soigner. Cependant, ils estiment également que Biden devrait poursuivre sa campagne et qu’il devrait continuer à noter que le président n’a pas abordé la pandémie de coronavirus du mieux qu’il le pouvait. Ben LaBolt, un ancien assistant du président Barack Obama, a déclaré: “Suspendre la campagne serait un mauvais service pour le pays et il n’y a aucune raison de le faire”. LaBolt a ajouté que les électeurs sont préoccupés par la réponse du pays à la crise des coronavirus et le fait que de nombreux membres du cercle proche du président aient été testés positifs au COVID-19 montre l ‘«échec» de son administration à répondre avec précision à cette pandémie.

“L’un des jugements que font les électeurs est de savoir quel candidat aurait mieux géré la réponse au coronavirus et qui a le leadership pour nous sortir de cette urgence nationale”, a poursuivi LaBolt. “Alors que nous devrions souhaiter au président un rétablissement sain, son diagnostic est une démonstration visible d’un échec du leadership à tous les niveaux de cette Maison Blanche.” Avant le diagnostic de COVID-19 de Trump, il se moquait fréquemment de Biden pour avoir porté un masque et pris au sérieux les précautions de sécurité. Il l’a même fait mardi lors du premier débat présidentiel. Trump a déclaré à l’époque: “Je ne porte pas de masque comme lui. Chaque fois que vous le voyez, il a un masque. Il pourrait parler à 200 mètres de moi, et il se présente avec le plus grand masque que j’ai jamais vu . “

Vendredi matin, Trump a écrit via Twitter que lui et sa femme avaient été testés positifs au COVID-19. La nouvelle est venue peu de temps après que Hope Hicks, l’un des principaux collaborateurs du président, ait été testée positive pour la maladie. Trump s’est ensuite rendu au centre médical Walter Reed vendredi après-midi pour un traitement. À l’heure actuelle, on ne sait pas comment le président fait actuellement, car il y a eu des informations contradictoires à ce sujet. Mais, le chef de cabinet du président, Mark Meadows, a publié une déclaration dans laquelle il a noté que la bataille de Trump contre COVID-19 n’est pas encore terminée. Il a déclaré: “Les signes vitaux du président au cours des dernières 24 heures étaient très préoccupants et les prochaines 48 heures seront critiques en termes de soins. Nous ne sommes toujours pas sur la voie d’un rétablissement complet.”