La campagne du président Donald Trump a déposé lundi une action en justice pour arrêter la certification des résultats des élections en Pennsylvanie, un État que de nombreux médias ont appelé le président élu Joe Biden. Les plans du procès ont été annoncés lors d’une conférence de presse lundi, au cours de laquelle l’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré que la Pennsylvanie était “une étude de cas sur la façon de faire pencher la balance d’une élection pour favoriser fonctionnellement le Parti démocrate”.

Le procès de 85 pages a été déposé devant un tribunal de district fédéral de Pennsylvanie contre la secrétaire d’État de Pennsylvanie Kathy Boockvar et les conseils électoraux des comtés d’Allegheny, Center, Chester, Delaware, Philadelphie, Montgomery et Northampton, selon .. Il a été mis en avant par la campagne Trump et deux votes enregistrés et fait état d’un certain nombre d’allégations. L’Associated Press rapporte que le procès ne contient aucune preuve de fraude électorale.

Parmi les nombreuses allégations formulées dans le procès, il y a l’affirmation selon laquelle le comté d’Allegheny et Philadelphie ont reçu et traité plus de 680000 bulletins de vote par correspondance et par correspondance sans examen par les partis politiques et les candidats, une allégation que le bureau du gouverneur Tom Wolf a nié, affirmant les observateurs de tous les partis ont des observateurs tout au long du processus et que «toute insinuation est un mensonge». Le procès allègue également que “les comtés à forte densité démocratique” ont violé la loi en identifiant les bulletins de vote par correspondance avant le jour du scrutin qui présentaient des défauts afin de permettre aux électeurs de le réparer et de s’assurer que leur vote compterait.

Le procès demande au tribunal d’empêcher l’État, Philadelphie et les six comtés nommés de certifier les résultats de l’élection et cherche également à les empêcher de compter les bulletins de vote par la poste auxquels un représentant de la campagne Trump n’a pas été témoin lorsqu’ils ont été traités. En outre, il cherche à bloquer le dépouillement des bulletins de vote déposés par les électeurs qui ont eu la possibilité de corriger les bulletins de vote par la poste qui allaient être disqualifiés pour des raisons techniques.

En réponse à la plainte, le procureur général de Pennsylvanie Josh Shapiro l’a rejetée comme “sans fondement”. Dans une déclaration obtenue par The Hill, Shapiro a déclaré que l’élection de Pennsylvanie “était supervisée par des responsables électoraux bipartis et était légale, juste et sûre”. Il a noté que des poursuites similaires “ont été rejetées et jugées sans fondement par les tribunaux à tous les niveaux”. Il a déclaré qu’il était “convaincu que la loi de Pennsylvanie sera respectée et que la volonté du peuple du Commonwealth sera respectée lors de cette élection”.

Le procès fait suite à d’autres poursuites intentées par la campagne Trump en Géorgie, au Michigan et au Nevada, qui ont été rejetées. Samedi, Biden, l’ancien vice-président, était projeté vainqueur de la course à la présidentielle.